Incendio nella casa della sorella di Tom Hanks: fiamme domate dai pompieri

POLCENIGO – Momenti di paura nell’abitazione di Sandra Hanks, sorella dell’attore Tom Hanks, attore americano molto celebre per diversi film e per aver vinto due premi Oscar per Philadelphia e Forrest Gump.

Nella stanza adibita a lavanderia della casa dove la Hanks vive con il marito, nella campagna polcenighese, in località Fontane, nella serata di lunedì 13 dicembre è bruciata la lavatrice.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco, allertati immediatamente dai coniugi ha permesso di spegnere subito l’incendio, evitando conseguenze alle altre stanze della casa.