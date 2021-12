“Carols for Christmas”: concerto di Natale nel Duomo di Spilimbergo

SPILIMBERGO – Cosa c’è di meglio di una serata di musica per tornare a festeggiare insieme l’arrivo del Natale? Si intitola “Carols for Christmas”, l’appuntamento musicale in programma sabato 18 dicembre, alle ore 20.45, nel Duomo di Santa Maria Maggiore, a Spilimbergo. Protagoniste della serata saranno le atmosfere della tradizione, sulle note di Corelli, Bach, Elgar, Tchaikovsky e Strauss, suonate dall’Orchestra d’Archi Vendramelli. Il concerto verrà inoltre dedicato al Maestro Olinto Contardo, storico direttore del Coro della RAI di Torino, scomparso l’anno scorso.

L’ORCHESTRA D’ARCHI VENDRAMELLI Si tratta di un’orchestra di strumentisti ad arco di recente formazione. Tra i suoi membri vanta professionisti affermati e giovani talenti che hanno suonato in tutto il mondo. Nel 2021 l’Orchestra ha partecipato al tour EXTRAdANTE, una performance contemporanea di musica, danza e teatro, dedicata alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Si è esibita al Blanc European Festival con il violinista di fama mondiale, Gilles Apap, in un repertorio che spaziava dalla musica tradizionale all’Ottetto di Mendelssohn. L’orchestra ha scelto di dedicare il proprio nome al grande violoncellista e didatta triestino, Adriano Vendramelli, primo violoncello del Teatro La Fenice di Venezia ed uno tra i più importanti docenti del Conservatorio B.Marcello di Venezia. L’Orchestra d’archi Vendramelli si compone di Bonato Vicenzino, Mardegan Francesco, Marvilli Ilaria (primi violini), Tomada Alice, Bolzan Sofia, Miozzo Monica (secondi violini), Volpato Luca, Barbiero Walter (viola), Pes Riccardo, Peron Annarita (violoncello) e Pellarin Giorgia (contrabasso).

RICCARDO PES Fra i brani eseguiti, non mancherà l’intervento solista di Riccardo Pes, taletntuoso violoncellista spilimberghese, classe 1987, cui è affidata la direzione artistica della Ochestra d’archi Vendramelli. Pes si è laureato con il massimo dei voti al Royal College of Music di Londra, sotto la guida della Prof.ssa Melissa Phelps, dove ha conseguito l’Artist Diploma in Performance. Precedentemente Riccardo ha studiato al Conservatorio di Musica “B.Marcello”di Venezia, dove si è diplomato con il massimo dei voti, e ha frequentato i corsi di Alta Formazione tenuti dal M°Giovanni Sollima presso l’ Accademia Nazionale “Santa Cecilia” di Roma. Ha partecipato a masterclass internazionali. Come solista, Riccardo ha suonato con i “Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone e con l’Ensemble Serenissima. Come musicista da camera ha lavorato con importanti musicisti come Mario Brunello (Antiruggine, I suoni delle Dolomiti), Giovanni Sollima (Drum&Cello, 100 Cellos del Teatro Valle di Roma e Triennale di Milano) e il famoso violinista e direttore Thomas Zehetmair in formazione di ottetto d’archi, rivestendo il ruolo di primo violoncello.

PROMOTORI DELL’EVENTO Riccardo Pes è anche l’ideatore nonché direttore artistico dell’associazione Blanc European festival che con l’associazione musicale Gottardo Tomat di Spilimbergo propone l’appuntamento, ad ingresso libero, con prenotazione all’indirizzo associazioneblanc@gmail.com oppure su whatsapp 3473254999. Il concerto di Spilimbergo, sostenuto da Comune di Spilimbergo, Associazione Ascom, Associazione Nuovo Corso, Pro Spilimbergo e Froggy Line. L’iniziativa è organizzata da Associazione Tomat, Associazione Blanc e Parrocchia Santa Maria Maggior di Spilimbergo, sarà dedicato alla memoria del M° Olinto Contardo.