ZOPPOLA – E’ in gravi condizioni un 69 enne investito da un furgone mentre camminava a Zoppola in Via Cusano, questa mattina, 7 dicembre, poco dopo le 11.

Toccherà ai carabinieri, intervenuti sul posto , accertare la dinamica del grave investimento che ha provocato all’uomo, travolto e caduto a terra, politraumi e gravi ferite.

Il 69 enne si trova attualmente ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stato elitrasportato.