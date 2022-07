Itf W60 Cordenons, giornata di apertura lunedì 25 luglio

CORDENONS – Giornata dedicata al primo turno delle qualificazioni femminili, domenica 24 luglio, nella 7° edizione dell’Itf W60 Cordenons Serena Wines Tennis Cup 1881, dotato di un montepremi di 60mila dollari.

La sorpresa di giornata è stata rappresentata dall’eliminazione della bolognese Stefania Rubini, vincitrice nel 2016, ad opera di Agnese Zucchini, che al termine di un match altalenante si è imposta per 10-7 al match tie-break. Stessa sorte anche per Lisa Pigato che si arrende nel set conclusivo contro la rumena Szabo, nonostante un iniziale 6-0 inflitto alla rumena. Bene la napoletana Nuria Brancaccio che travolge con un doppio 6-1 la tedesca Sekulic.

In apertura di programma Federica Prati impiega solo tre games per superare l’argentina Julia Ortenzi costretta al ritiro per un problema al polso. L’argentina Riera avanza al turno finale concedendo le briciole all’azzurra Luchina Greco. Secondo turno centrato anche dalla tedesca Morderger che supera al match tie-break l’italiana Rocchetti.

Nel derby azzurro tra Arcidiacono e Raggi vittoria della prima con il punteggio di 7-6 6-1. La Raggi non è riuscita a capitalizzare un vantaggio di 5-2 nel primo set e dopo aver fallito due chance per chiudere il parziale, ha ceduto di schianto nella seconda frazione. Non tradisce il pronostico Martina Di Giuseppe che regola con un perentorio 6-3 6-1 la giovane promessa friulana Marcon.

Bene anche la slovena Erjavec, finalista della scorsa edizione del torneo, che supera 6-3 6-1 la statunitense McAdoo. Poca strada per Anna Peres, la tennista di Udine, ha racimolato solo un gioco contro la tedesca Tayisiya Morderger.

Vita facile anche per Melania Delai che domina letteralmente l’altra azzurra Sveva Maria Ricci.

Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale che vedrà l’ungherese Panna Udvardy, numero 1 del seeding, opposta alla giovane wildcard italiana Federica Urgesi. La seconda favorita del torneo Avanesyan affronterà una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Per quanto riguarda le azzurre Federica Di Sarra, n.222 Wta, incontrerà a sua volta una giocatrice proveniente dal tabellone cadetto. In chiusura di programma avanza Angelica Moratelli vincitrice in due set su Gloria Ceschi.

Oggi, lunedì 25 luglio, dalle 15 il via al main draw aperto sul centrale dalla wildcard Aurora Zantedeschi opposta alla spagnola Burillo Escorihuela. Programma serale, non prima delle 19:30, con un match per palati fini che vedrà la talentuosa 17enne ceca Linda Fruhvirtova, n.153 Wta, che sfiderà la bosniaca Nefisa Berberovic.