Itinerari Organistici nel territorio, 2° edizione

PORCIA – Sabato 3 Dicembre 2022 alle ore 20.30 nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Porcia si terrà l’ultimo concerto della rassegna Itinerari organistici nel territorio – II edizione, iniziativa promossa dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli e il Concorso Internazionale “Città di Porcia”.

La rassegna, che si propone di valorizzare gli strumenti collocati nelle chiese del territorio, vedrà protagonisti del concerto di sabato l’organista Sandro Carnelos accompagnato da Dario Zandegiacomo al clarinetto.

La musica da camera è un filone della musica nel quale rientrano composizioni in cui il ruolo del singolo strumento è sempre individuale. Le composizioni da camera sono scritte di solito per un ristretto numero di esecutori (strumentali e vocali); lo stesso nome deriva proprio da questa circostanza.

Il programma vuole condurre l’ascoltatore in un viaggio artistico attraverso l’originalità, la finezza e l’indicibile genialità musicale del Settecento e non solo, creando un raffinato unicum di sonorità̀ ed evocando, attraverso i suoni, un momento centrale della cultura italiana ed europea.

Si avrà modo di ascoltare un repertorio vario e affascinante, in cui l’ascoltatore potrà “meravigliarsi” e trovare un arricchimento culturale e spirituale.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Curriculum artistico:

SANDRO CARNELOS, ha studiato presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode in Organo e Composizione Organistica, Prepolifonia Gregoriana. In seguito ha conseguito i diplomi di: Clavicembalo, Pianoforte, Musica Corale e Direzione di Coro; perfezionandosi poi con: G. Bovet, E. De Nadai, P. Ernetti, M. Guidi, A. Hummer, J. Langlais, A. Mitterhoffer, G. Parodi, L. Rogg, A. Vanzin, P. Swanton.

È stato vincitore della prima Rassegna Regionale Organistica di Maerne (VE) ed ha effettuato oltre 1200 concerti, suonando in Italia ed all’estero, partecipando ad importanti Festival Organistici Internazionali (Budapest, Bourges, Hannover, Monaco, Zurigo etc). In veste di compositore e revisore ha pubblicato diversi lavori per organo e “Prepolifonia Gregoriana”, “Gli Organi della Diocesi di Vittorio Veneto”, sui quali ha inciso vari CD; ultimi lavori editoriali: metodo per “Solo pedale”, “L’Organista a servizio della liturgia”, Bach “Arte della fuga”.

Membro della commissione per la tutela degli organi storici della diocesi di V. Veneto, svolge attività di direttore di coro con il complesso polifonico “Ave Plavis”. È organista titolare dell’organo A Zeni del Tempio Votivo di Ponte della Priula (TV), dedicato alla fraternità europea.

DARIO ZANDEGIACOMO ha conseguito il Diploma di Clarinetto sotto la guida del Mº Davide Zambon presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto con il massimo dei voti. Vincitore del Iº posto al concorso “Laboratorio Lirico di Alessandria”, è risultato inoltre idoneo al concorso nazionale ordinario per l’insegnamento di Clarinetto nei Conservatori di Musica, al concorso nazionale per l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, Sinfonica Veneta, da Camera di Padova e del Teatro Accademico di Castelfranco.

Ha tenuto concerti in Italia, Francia, Cecoslovacchia, Germania. Ha studiato Composizione e Strumentazione per banda a Castelfranco, dove è stato anche docente di Clarinetto. Da alcuni anni è impegnato nello studio e nella diffusione della musica contemporanea.

Attualmente alterna l’attività concertistica nel genere classico, contemporaneo e jazz. Da anni suona in duo con il Mº S. Carnelos.