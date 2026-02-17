La biografia di Gildo Fanzago nel volume “Re della griglia”

PORCIA – La sala Diemoz piena, domenica 15 febbraio, per la presentazione del libro di Alessandro Moras “Gildo il re della griglia”. Una storia imprenditoriale ricca di aneddoti e avventure che hanno portato Gildo Fanzago, oggi novantenne, a essere considerato uno dei ristoratori più rinomati e innovativi dell’arte culinaria del Belpaese.

Il volume, presentato dal giornalista del Messaggero Veneto Enri Lisetto, racconta la storia del noto ristoratore: le origini, il percorso professionale, il lavoro nei ristoranti di tutta Italia, i personaggi che sono passati nel suo locale, gli amici, le onorificenze e gli eventi culinari promossi nello storico locale di Porcia. Insieme alla moglie Anna Maria ha saputo costruire un’impresa solida, di alta qualità e apprezzata ben oltre i confini del Friuli occidentale.

E’ nella categoria più rappresentativa del Turismo, quella che comprende il settore della ristorazione, che la figura di Gildo si afferma per capacità professionale e fama diventando a metà degli anni Settanta responsabile provinciale del gruppo Ristoranti. Sarà poi presidente regionale e vicepresidente dell’Ascom e membro del direttivo nazionale della Fipe (federazione Pubblici Esercizi).

Nel suo ristorante sono passati centinaia di ospiti illustri, da Peppino De Filippo a Gino Bramieri, da Alberto Lupo ad Ave Ninchi, attrici come Catherina Spaak, Valeria Valeri, personaggi dello sport e della politica, ma anche altri imprenditori come Lino Zanussi, Aldo Tognana e Teofilo Sanson.

Molti pordenonesi hanno festeggiato matrimoni, compleanni, comunioni e cene di lavoro, momenti che vengono ancora ricordati affettuosamente. Chiudono il libro le testimonianze di autorità tra cui l’amico sen, Giovanni Di Benedetto, il presidente di Confcommercio Fabio Pillon e quello di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti.

