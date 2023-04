La cena degli amici di Pasqua alla trattoria Al Colombo

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Come di consueto in uno spirito di familiarità si sono riuniti gli amici di San Vito al Tagliamento.

Ogni anno gli storici affezionati si riuniscono per festeggiare il periodo pasquale e scambiarsi gli auguri. Cornice della splendida serata la nota trattoria Al Colombo di San Vito al Tagliamento, con il titolare Adriano che, anche in veste di gran cerimoniere, non solo ha allietato i palati dei convenuti ma anche il loro spirito.

Presenti – nella foto – le famiglie: Dario Nonis, Massimo Giordano, Federico Solari, Federico Consiglio, Carlo Ferrato di Sbrojavacca, Roberto de Piero, Simone Centis, Alberto Bianchini Chivilò, Alessandro Castellarin, Paolo Bravo, Vieri dei Rossi, Giuseppe Zuccheri, Cesare Bottos. Non hanno potuto partecipare ma presenti via chat le famiglie: Enrico Bottos (impegnato a Rotterdam), Stefano Collarile (a Milano per lavoro).

La serata si è conclusa con un brindisi augurale per un 2023 colmo di soddisfazioni per tutti.