Pensieri, parole e musica: ricordo del grande Battisti il 28

SACILE – Battisti ha rivoluzionato la pop song in Italia come i Beatles all’estero” questo è il pensiero di molti addetti ai lavori del mondo della musica italiana e non solo.

Se aggiungiamo che per altri, il connubio Battisti – Mogol è paragonabile a quello appartenente al mondo dell’Opera come quello Mozart – Da Ponte, celebrare la figura del più grande cantante – autore della musica leggera italiana, nell’80° anniversario della sua nascita, non è altro che un doveroso regalo tributato a Lucio Battisti.

La Settimana della Cultura organizzata dal Comune di Sacile per omaggiare la figura del grande artista, ospiterà una piacevole conversazione tra Renato Portolan, collezionista di vinili e Donato Zoppo, scrittore e conduttore radiofonico, che dialogheranno in uno speciale salotto sul palcoscenico del Teatro Zancanaro, tra copertine di vinili, ricordi e aneddoti legati alla produzione del favoloso matrimonio artistico formato da Battisti e Mogol.

Il salotto sacilese, che avrà come colonna sonora le voci del Pordenone Vocal Ensemble, accompagnate dai musicisti del Gabriel Fauré Consort, diretti da Emanuele Lachin, che eseguiranno le più celebri canzoni dell’epoca Battisti – Mogol, avrà luogo venerdì 28 aprile alle ore 20.45, al Teatro Zancanaro di Sacile, ed è organizzato dall’Associazione Musicale Gabriel Fauré in collaborazione con l’Associazione Culturale Copertine Come Quadri e si svolge nell’ambito della Settimana della Cultura organizzato dal Comune di Sacile con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.