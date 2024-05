Maltempo, soccorse due persone in zona Domanins

DOMANINS – Tra le ore 20 e le 24 di ieri, 16 maggio, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per soccorrere 2 uomini rimasti bloccati in un isolotto formatosi tra i torrenti Meduna e Cellina all’ altezza in località Domanins a San Giorgio della Richinvelda.

Visto che il letto del fiume, causa le abbondanti piogge, in quel punto era largo circa 500 metri da entrambi i lati, e l’acqua tumultuosa non permetteva un avvicinamento in sicurezza, la sala operativa VVF in coordinamento con la Prefettura di Pordenone ha attivato il reparto volo del 5° reggimento aviazione dell’esercito Rigel di Casarsa.

Istituito sul targhet, a ridosso delle operazioni di soccorso, un punto di coordinamento e in contatto diretto con le sale operative competenti, 2 soccorritori acquatici VVF si sono imbarcati sul velivolo militare, abilitato al volo notturno, ed hanno, in concerto con l’equipaggio, recuperato i due uomini che si trovavano in buone condizioni di salute, La completa sinergia tra i due enti ha permesso un soccorso tempestivo e risolutivo in condizioni meteo molto critiche.