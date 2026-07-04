Meduno, al via riqualificazione Malga Valinis

MEDUNO – Sono iniziati ufficialmente i lavori di riqualificazione e ampliamento di Malga Valinis: l’intervento rappresenta un passo importante per Meduno e per il futuro del suo territorio, con l’obiettivo dichiarato di far crescere ulteriormente l’offerta turistica locale.

Il Monte Valinis è una località riconosciuta anche oltre i confini regionali e nazionali, in particolare per la pratica del volo libero, ma è anche molto apprezzato per le camminate e la corsa in montagna. La malga si trova sull’altopiano in cima al monte, circondata dai pascoli, dai boschi e dall’area di decollo dei parapendisti, ed è raggiungibile sia a piedi che in auto.

L’opera di ristrutturazione e ampliamento è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Marina Crovatto, ed è stata resa possibile grazie a un significativo finanziamento regionale. “Con questo investimento poniamo le basi per uno sviluppo turistico ancora più ampio, capace di valorizzare la montagna, sostenere le attività economiche locali e offrire servizi migliori a residenti e visitatori” ha spiegato la sindaca.

“L’avvio di questo cantiere dimostra che un lavoro svolto con impegno, competenza e determinazione può concretizzarsi in risultati effettivi” ha proseguito. “Il progetto, finanziato e ora in fase di realizzazione, rappresenta una prospettiva di crescita per l’intera comunità”.