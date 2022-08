Militare americano centra e ferisce un 16enne in bicicletta: patente ritirata

AVIANO – Pochi giorni dopo la tragedia costata la vita a Giovanni Zanier travolto e ucciso dalla soldatessa Usa (risultata poi ubriaca) un altro incidente, per fortuna con conseguenze meno gravi, è stato causato da un militare della Base Usaf di Aviano, un giovane ventunenne.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri di Polcenigo, il soldato americano , B.E.D. le iniziali, alla guida dell’auto avrebbe effettuato una manovra di sorpasso in un tratto con linea continua in via Pedemontana occidentale ad Aviano, urtando una bicicletta con in sella un sedicenne residente nel vicino comune di Budoia. Il ciclista, a quanto sarebbe emerso dalle prime ricostruzioni, stava svoltando ed è stato centrato dall’auto del militare americano.

L’urto è stato violento e viste le condizioni del ragazzo è stato necessario anche allertare l’elicottero del 118, arrivato dopo l’ambulanza. Per accertamenti, il 16enne è stato elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Al militare americano è stata ritirata la patente di guida. È risultato invece negativo al test dell’alcol, ma a imporre il ritiro della patente è stata la manovra di sorpasso con la linea continua, che avrebbe causato l’impatto con la bicicletta condotta dal 16enne di Budoia.