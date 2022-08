Pinna Sub, il nuovo anno riparte con la lezione gratuita

SAN VITO AL T. – Impara a nuotare con le pinne. Con questo slogan, la Pinna Sub di San Vito al Tagliamento si appresta ad avviare il nuovo anno di nuoto pinnato. Ad aprire la strada è la lezione di prova gratuita in programma sabato 3 settembre dalle 17 alle 18.30. Chi vorrà potrà partecipare e cimentarsi in questa disciplina può farlo comunicando, entro venerdì 2, la propria adesione alla segreteria Pinna Sub al recapito 3776995087.

OBIETTIVI “La nostra passione ci spinge a far scoprire il mondo acquatico a tutte le persone, condividendo le loro propensioni e capacità. Ci piace, per ciascuno dei nostri soci, realizzare dei percorsi specifici, organizzando le frequenze ai corsi e la partecipazione alle attività, tenendo presente i loro impegni familiari, scolastici e lavorativi.

Siamo convinti che l’esperienza sportiva sia una palestra di vita se ricca di valori e sappia offre momenti di confronto. Con questo spirito organizziamo occasioni di incontro, attività ricreative, momenti formativi per vivere pienamente lo slogan associativo “Ori e Valori”” dicono dal sodalizio sanvitese.

Molti i corsi proposti dal sodalizio presieduto da Franco Popaiz.

NUOTO BASE PER RAGAZZI E ADULTI Imparare a nuotare è una sfida non facile da vincere, soprattutto con se stessi, per questo motivo rivolgiamo un’attenzione particolare per chi compie i primi passi nel nuoto. Con l’uso delle Pinne tutto diventa più facile e divertente.

NUOTO DOLCE E RESPIRAZIONE Un’attività fisica poco impegnativa, per riprendere dopo un periodo di inattività o infortunio, godendo di tutti i benefici offerti dall’acqua. È anche un modo efficace per prendere confidenza con l’acqua.

PINNE E MASCHERA Un percorso per farvi sperimentare l’attrezzatura tipica dello snorkeling e avvicinarvi all’apnea e al Sub.

AGONISMO NUOTO PINNATO Per chi ha già una buona acquaticità organizziamo un percorso di allenamenti (sempre tarati sulle proprie esigenze e senza forzare gli atleti a ritmi estenuanti) che prevedono anche l’utilizzo di attrezzature (monopinna) dando particolare attenzione all’esperienza di gruppo. La partecipazione a gare non è obbligatoria ma si consiglia come momento di crescita. La frequenza può essere di una o due volte alla settimana.

PROGETTO NUOTO INTEGRATO Si occupa di creare occasioni di inclusione fra persone diversamente abili o con difficoltà attraverso iniziative legate all’acqua. Le attività si svolgono il sabato.