Sonia e figli scomparsi, nuovi avvistamenti e segnali telefonici

TARCENTO – Ancora nessuna novità in merito alla ricerca di Sonia Bottacchiari e dei due figli. Il padre, Yuri, insieme al cognato hanno perlustrato sentieri e boschi nei dintorni del centro di coordinamento delle operazioni, purtroppo senza alcun esito.

Proprio nella zona del centro di coordinamento erano stati localizzati nella notte fra il 20 e il 21 aprile alle 4.25 i segnali del cellulare della donna, poi più nulla. Sono poi arrivate altre segnalazioni di possibili avvistamenti della donna, dei due figli e dei loro quattro cani. La più attendibile è quella di un escursionista che li avrebbe visti lungo un sentiero in una zona di montagna da dove è possibile valicare in Slovenia.

Da questa mattina, insieme al padre, ci sono anche i nonni dei ragazzi. Ora la famiglia sta seguendo insieme l’evolversi della situazione, nella speranza che possano arrivare notizie positive.

Intanto le operatrici dell’associazione Penelope confermano inoltre che il capo d’imputazione non è cambiato, poiché finora non sono emersi elementi tali da far ipotizzare un passaggio all’ipotesi di sequestro di persona da quello di sottrazione di minori.

Le operazioni si concentrano nell’area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato localizzato l’ultimo segnale telefonico della famiglia. Ma si estendono anche oltre confine.

In queste ore si è poi apprese che la donna una settimana prima di aver fatto perdere le sue tracce si era licenziata dal posto di lavoro e aveva ritirato l’intera liquidazione. Al.Rin.