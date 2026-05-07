Alida Varnier

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il figlio,
i parenti e gli amici cari di famiglia.
I funerali si svolgeranno venerdì 8 maggio alle ore 15:30
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Roraigrande,
ove la cara Alida giungerà dalla Casa funeraria San Marco
sita in vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il santo rosario si reciterà giovedì 7 c.m. alle ore 19.30 in chiesa.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
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