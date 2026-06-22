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Musica, memoria e territorio: una serata speciale al Museo di Pradis

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

CLAUZETTO – Una piacevole sorpresa ha arricchito la presentazione del libro “Quattro passi insieme: percorsi in Friuli Occidentale, sostenibilità e donne che hanno aperto la strada”, ospitata nella suggestiva sala del Museo di Pradis di Sotto. Ad accompagnare l’incontro sono stati i musicisti Tomas Kadlubiec e Giovanni Cudin, che con i loro intermezzi hanno regalato all’evento un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Protagonisti della serata gli autori Lorenzo Cardin e Paola Dalle Molle, che hanno raccontato al pubblico come è nata l’idea di realizzare una guida pratica, tascabile e di facile consultazione, pensata per guidare i visitatori alla scoperta del Friuli Occidentale.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Pradis APS guidata da Dora Paronuzzi, in collaborazione con il Comune di Clauzetto, Banca 360 Fvg e il Museo della Grotta, ha saputo unire cultura, natura e memoria storica in un percorso ricco di emozioni.

Attraverso immagini suggestive, gli autori hanno illustrato cammini, itinerari e attività all’aria aperta che valorizzano le bellezze naturalistiche e artistiche del territorio. Ampio spazio è stato dedicato anche alle storie di donne lavoratrici del passato: figure coraggiose e intraprendenti che hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, ma che troppo spesso sono rimaste ai margini della narrazione storica.

A dare voce a questi racconti sono state le note di Tomas e Giovanni, che hanno proposto brani ispirati alla tradizione musicale friulana. Un accompagnamento capace di amplificare il valore delle testimonianze e di coinvolgere emotivamente il pubblico fino alla conclusione della serata, tra interesse, riflessione e applausi convinti.
Un appuntamento che ha confermato quanto la valorizzazione del territorio passi anche attraverso la riscoperta delle sue storie, dei suoi sentieri e delle persone che ne hanno costruito l’identità.

Nella foto: Alcuni momenti della presentazione della guida a Pradis di sotto

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