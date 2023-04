Nel weekend a Cordenons il Salotto dell’Asparago

CORDENONS – Tutto pronto in piazza della Vittoria a Cordenons per il tradizionale appuntamento con il Salotto dell’Asparago, iniziativa in programma sabato 15 e domenica 16 aprile promossa da ConCentro, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, il Comune di Cordenons la Proloco e l’Associazione Sviluppo e Territorio.

Una iniziativa che, ricordano gli organizzatori, è possibile perché «proprio in questa porzione del Pordenonese – dicono – si fondono due grandi ecosistemi, Magredi e Risorgive, dov’è possibile coltivare circa 750 quintali di asparago bianco l’anno».

Tanti gli appuntamenti in calendario: da segnalare, sabato, a partire dalle 16, un convegno a cura del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna in collaborazione con Coldiretti Pordenone, Comune di Cordenons e la stessa ConCentro dal titolo “L’importanza dell’acqua in orticoltura: prepariamo il futuro”. Poco più tardi l’inaugurazione della kermesse, con la partecipazione dei Papu.

Domenica super-intensa con gite in bicicletta alla scoperta dell’asparago, tour gratuiti con pulmino nelle zone di produzione e raccolta dell’Asparago bianco di Cordenons, visite guidate alla scoperta del Noncello e/o dei Magredi e delle risorgive e laboratori di decoupage per i bambini.

Il tutto allietato da stand enogastronomici top. Inoltre, ad aprile, si potrà assaporare il menù speciale a base di asparago e prodotti del territorio confezionato appositamente per voi dai ristoranti aderenti.

Dettaglio

Domenica 16 aprile dei tour gratuiti in pulmino porteranno il pubblico a vivere l’esperienza della raccolta degli ortaggi direttamente nelle aree coltivate, assistiti dal personale delle Aziende Agricole.

Le visite partiranno da Piazza della Vittoria dirette verso le asparagiaie dell’Az. Agricola Del Zotto, dell’Az. Agricola Mucignat e dell’Az. Agricola Pavan e rispetteranno i seguenti orari: 9:30 – 10:30 – 11:30. La partecipazione è gratuita. Ma su prenotazione, compilando il seguente form on-line https://rb.gy/gwgw entro venerdì 14 aprile ore 12.00.

Sempre domenica sarà possibile partecipare ai tour gratuiti a piedi con visita guidata (durata 1 ora) “Alla scoperta delle origini del Noncello” accompagnati dai volontari della Pro Cordenons Clap Su Clap! Partenza da Piazza della Vittoria alle ore 9.30, 10.30 o 15.30. La partecipazione è gratuita su prenotazione.

Per prenotazioni scrivere una mail all’indirizzo [email protected] indicando nome e cognome dei partecipanti entro venerdì 14 aprile ore 12.00 oppure chiamando il numero 0434 581365 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.