Palaghiaccio Claut, 7 date per pattinare in estate

CLAUT – Anche per l’estate 2025 il Palaghiaccio di Claut apre le sue porte al pubblico con una serie di aperture straordinarie e appuntamenti speciali per fuggire dal caldo e divertirsi pattinando sul ghiaccio.

Il calendario delle aperture pubbliche sul ghiaccio prevede sette appuntamenti da luglio a settembre, tutti in fascia serale o pomeridiana. La stagione estiva del Palaghiaccio è cominciata il 5 luglio con “Ice to meet you” ed è proseguita il 26 luglio come l’appuntamento “Skatescape”, dalle 20 alle 23. L’apertura successiva sarà pomeridiana, dalle 14 alle 17 di domenica 3 agosto, con “Snow&Go”. Il 15 agosto il Palaghiaccio sarà aperto dalle 12 alle 14 con “Slip happens” mentre l giorno seguente, sabato 16 agosto, si potrà pattinare dalle 17 alle 20 con “Skate date”. Le ultime due aperture estive saranno “Arctic Groove”, dalle 20 alle 23 di venerdì 29 agosto, e “Frozen Beats”, dalle 20 alle 23 di sabato 6 settembre. Le attività del Palaghiaccio sono coordinate da Marina Barova, sportiva e insegnante di pattinaggio: come già accaduto l’anno scorso, alcune date estive saranno dedicate alle sue attività che coinvolgono persone con disabilità.

“Il Palaghiaccio è da sempre un punto di riferimento per Claut, e negli ultimi anni stiamo facendo in modo che continui a vivere anche durante la bella stagione. Con queste aperture vogliamo offrire momenti di svago e comunità, valorizzando una struttura d’eccellenza del nostro territorio” ha dichiarato il sindaco Gionata Sturam. “Durante un’estate calda come quella che stiamo vivendo, il Palaghiaccio può essere il luogo perfetto per divertirsi”.

Per quanto riguarda le prenotazioni da parte di società sportive, il Palaghiaccio ha registrato il tutto esaurito in luglio e agosto: è stato scelto per gli allenamenti da otto squadre, dall’Italia e dall’estero. “È una bella sfida che abbiamo voluto cogliere, convinti che questa struttura più che un costo è un’importante opportunità” ha commentato il sindaco. “Rispetto all’anno scorso registriamo un +23% di entrate, e questo risultato ci sprona a continuare in questa direzione grazie anche al sostegno dell’Amministrazione Regionale”.

“Abbiamo di recente approvato il progetto della nuova centralina idroelettrica ad uso esclusivo del Palaghiaccio, al fine di renderlo autonomo finanziariamente” ha concluso il sindaco. “Anche questo è uno snodo importante per poter usufruire del ghiaccio per più tempo dell’anno possibile”.

Per informazioni aggiornate e dettagli sugli eventi è possibile consultare il sito ufficiale www.clautdolomiti.it o contattare l’Info Point di Claut su WhatsApp al numero 331 2694320.