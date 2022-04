Pinna Sub, in dieci qualificati ai campionati italiani estivi

MANIAGO – Nella doppia veste di organizzatrice e di agonista, ha superato brillantemente entrambe le prove. Domenica scorsa, nella Piscina Comunale di Maniago, si è disputato l’XI Trofeo Pinna Sub organizzato dall’omonima associazione di San Vito al Tagliamento, in collaborazione con Fisdir, Finp e Fipsas.

In palio c‘erano i Campionati Regionali FVG di nuoto Finp (disabilità fisica e sensoriale), Fisdir (disabilità intellettiva relazionale) e Fipsas (comprende sia atleti normodotati che con disabilità) nello stile libero, dorso, rana, farfalla, misti, staffetta, e di velocità FVG Open Trofeo Pinna Sub.

In tutto si sono disputate 200 gare: Pinna Sub ha organizzato ben tre prove regionali (la terza tappa regionale Finp, la terza Fisdir e la prova del campionato regionale Fipsas) supportata dai volontari istruttori qualificati, dai giudici federali Fin e Fipsas e dai cronometristi della sezione di Pordenone che hanno sapientemente permesso agli atleti di mettere in mostra le loro capacità.

VERSO LE FINALI NAZIONALI Diversi atleti del Pinna presieduta da Franco Popaiz si sono qualificati ai campionati italiani estivi di categoria che si terranno il 2 e il 3 luglio a Napoli. Per il nuoto pinnato sono Dasca Daria, Santeramo Giulia, Pantarotto Marta, Popaiz Sara, Comi Eros, Contaldo Giovanni Paolo, Benvenuto Maria, Bombardella Davide, Pantarotto Marta, Pantarotto Sara.

Da sottolineare inoltre l’esordio dei due neo atleti paralimpici Eric Granziera e Riccardo Favero.

GLI ALTRI ATLETI AL VIA In vasca c’erano anche Brunetti Rosanna, Zanin Nicola, Aruni Biolcati Michela, Moro Chiara, Trevisan Francesco, Nonis Giacomo, De Stefani Marco, Panigutti Rossella, Bertoli Marco, Rosset Giulia, Benvenuto Anna, Zaninotto Noemi, Manzon Christian, Antoniali Luca, De Stefani Marco, Furlanis Daniele, Vaccher Damiano, Drigo Andrea, Moro Chiara, Mancosu Greta, Covassin Christian, Mattiussi Andrea, Cristante Angelica, Benvenuto Anna, Bozzo Ilaria, Contaldo Gabriele, Zaninotto Noemi, Nonis Giacomo, Piccolo Matteo, Culos Kevin, Atta Anane Rudolf, Manzon Alessandro, Culos Christian, Drigo Giulia, Antoniali Luca, Favaro Riccardo, Bertolo Lisa, Zanin Nicola, Frattolin Edoardo, Barbui Morgana, Bellotto Tommaso, Sirbu Daniel.