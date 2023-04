Polisportiva ghiaccio Claut, stagione di grandi successi

CLAUT – La stagione invernale 2022/23 è stata costellata di ottimi piazzamenti per la Polisportiva Ghiaccio Claut, i suoi pattinatori e le sue pattinatrici: spiccano tra i tanti un podio al Trofeo delle Regioni a Trento – che vede affrontarsi i migliori talenti italiani – ed uno all’evento internazionale Narcisa Cup di Jerenice, in Slovenia. Risultati che fanno ben sperare per il futuro del movimento anche in vista dei prossimi impegni internazionali e delle Olimpiadi Invernali Cortina-Milano.

Per un po’ la squadra si è dovuta allenare in trasferta, a Piancavallo: “La stagione è iniziata con un pizzico di sfortuna per via dell’Eyof: la necessità di ristrutturare il Palaghiaccio ha fatto sì che non potessimo usarlo” ha spiegato la presidente della Polisportiva, Giovanna Di Daniel.

“Dobbiamo ringraziare il Piancavallo per averci ospitato fino alla riapertura della struttura. Nonostante questo, con fatica e sacrificio abbiamo portato avanti l’attività, e da quando ha riaperto abbiamo ricominciato ad allenarci regolarmente a Claut”.

I più piccoli hanno partecipato a gare inter-sociali di categoria Bronze ottenendo piazzamenti di livello, tra cui diversi podi. “Auspichiamo che tutti migliorino la propria performance e l’anno prossimo possano gareggiare nelle gare Silver, ancora più impegnative” ha commentato la presidente.

Diversi primi posti sono stati conquistati da Timothy Tonegutti, unico rappresentante maschio della società. Un’altra Bronze, Maya Leschiutta, si è aggiudicata due podi di fila ad Asiago. Un terzo posto nella stessa categoria per Luna Michieletto e ottimi piazzamenti anche per Martina Fabbro a Feltre ed Asiago. Le ragazze e i ragazzi della Polisportiva Ghiaccio concluderanno la stagione il 29 e 30 aprile ad Egna, vicino a Bolzano.

Alle gare Silver hanno partecipato invece le gemelle triestine Valentina e Aurora Ara: uno dei risultati più notevoli è stato il secondo posto di Aurora al trofeo Coni. Le gemelle hanno partecipato alle varie selezioni di campionato, accedendo alla finale del Trofeo delle Regioni: in quell’occasione il podio è toccato a Valentina, terza. Alle gare Silver partecipano 180 atleti: Valentina e Aurora, per partecipare al Trofeo delle Regioni, si sono qualificate tra le prime 36.

La squadra agonistica ha partecipato anche ad un Open internazionale a Pontebba, conquistando il podio con Anna Carlini (Bronze) e Valentina e Aurora Ara. Quest’ultima si è ripetuta anche la scorsa settimana con un bronzo a Jesenice, in Slovenia: lei e la sorella erano le prime due italiane in classifica.

I due giovani talenti di Trieste si stanno già preparando per la prossima stagione, quando saliranno in categoria Gold. Alla gara di Jesenice, peraltro, hanno avuto il coraggio di prendere parte anche i pulcini Adele Lorenzi, Alice Corona e Eveline Franceschina.

“Oltre agli atleti e alle atlete dobbiamo ringraziare anche la nostra insegnante Marina Barova, che investe anima e corpo nel trasmettere la sua passione” ha sottolineato Di Daniel. “Vuole portare i ragazzi e le ragazze più in alto che può e li segue con attenzione dal più portato al meno portato, dal più piccolo al più grande. Credo molto in lei e ripongo molta fiducia in lei”.

I corsi organizzati dalla Polisportiva Claut sono suddivisi per fasce d’età e competizioni affrontate: i primi passi o pulcini si allenano tre volte a settimana, così come gli atleti e le atlete della squadra pre-agonistica, mentre la squadra agonistica si ritrova cinque volte a settimana. Quest’ultima disputa gare di livello Bronzo e Silver. Ci sono poi i Master, atleti adulti che a fine aprile si recheranno a Pinerolo per una Ice Cup.