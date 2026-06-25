Pordenone FA Musica alla cantina La Sartoria Vini il 25

SAN QUIRINO – Prosegue il cartellone di appuntamenti di Pordenone FA Musica a cura dell’Associazione Fadiesis. Giovedì 25 giugno alle 20.30 negli spazi della cantina La Sartoria Vini – Piera 1899 di San Quirino (via Pordenone, 33) si incontreranno nel concerto dal titolo Respiro/息 fisarmonica e shō, due strumenti nati in epoche e luoghi lontani, uniti da una radice comune: l’aria che attraversa l’ancia libera.

Entrambi vivono di soffio, entrambi capaci di tenere un suono come se il tempo si fosse fermato. Il filo conduttore è il silenzio tra un suono e l’altro, quello spazio in cui la musica non finisce, ma continua a risuonare. Un concerto da ascoltare come si guarda il cielo quando cambia.

Protagonisti saranno Alessandro Ambrosi alla fisarmonica e Ayako Kanisasare allo shō che proporranno musiche di J. S. Bach, A. Piazzolla, A. Ambrosi, A. Kanisasare.

Si chiude con questo evento la tredicesima edizione di Pordenone FA Musica, la rassegna a cura dell’associazione musicale Fadiesis caratterizzata da proposte poliedriche e di qualità, sia per la valenza formativa e culturale, sia per la varietà dei generi e dei contenuti musicali

Tutti gli eventi sono gratuiti e vedono il sostegno e la collaborazione della Regione FVG, Comune di Pordenone, Comune di San Quirino, Pro Loco Pordenone APS, Propordenone, Il Ciliegio APS, Cooperativa Sociale FAI, Fondazione Anffas Giulio Locatelli ETS, La Sartoria Vini – Piera 1899.

Per info: www.fadiesis.org, [email protected]

Biografie.

Alessandro Ambrosi (Pordenone, 1992) è fisarmonicista, compositore e sound designer. Formatosi al Conservatorio di Trento e alla Royal Danish Academy of Music di Copenaghen, ha costruito una pratica che va ben oltre il repertorio classico della fisarmonica, espandendosi verso la composizione, la musica elettronica e il field recording. Come interprete si è esibito in Europa, Giappone e Stati Uniti, collaborando tra gli altri con l’Orchestra del Teatro La Fenice e l’Orchestra del Teatro Carlo Felice.

Il suo lavoro recente traccia un territorio sempre più immersivo: Sogni (2025), il suo primo album solista che intreccia fisarmonica a paesaggi sonori autocomposti, è stato seguito da Winter Ambience (Ricco Label Japan), registrato con il Tokyo Ambient Collective dopo una residenza artistica in Giappone. The River in the Sky (Ricco Label, 2026) prosegue lungo la stessa corrente.

Ayako Kanisasare è un’artista giapponese riconosciuta come una delle principali interpreti internazionali dello shō, l’antico strumento a fiato della musica da corte giapponese gagaku.

Si è formata alla Tokyo University of the Arts, dove ha affinato una tecnica e una sensibilità musicale che l’hanno portata rapidamente in primo piano sulla scena internazionale. Si è esibita al New National Theatre di Tokyo, al Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris e in numerosi altri contesti tra concerti, festival e produzioni televisive. Parallelamente alla carriera solistica, Kanisasare ha coltivato un’intensa attività di collaborazione con musicisti di estrazione e provenienza molto diverse, portando la voce dello shō in territori nuovi e ampliandone la presenza nella musica contemporanea. Nel 2022 è stata selezionata da Forbes Japan tra le “trenta personalità under 30 che cambieranno il mondo”.