5.2 C
Pordenone
sabato , 22 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Poste, annullo filatelico al Museo della Radio di Pasiano

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PASIANO – In occasione dell’inaugurazione di Archeopoint Mirs, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Museo interattivo della Radio e della Società”.

Nell’occasione, sabato 22 novembre, dalle 10 alle 13, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nell’apposito spazio allestito nel Museo Mirs, in piazza Alcide de Gasperi (Ex Municipio), a Pasiano di Pordenone.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo Sportello filatelico dell’Ufficio postale di Pordenone Santa Caterina (Poste centrali), in via Santa Caterina. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/

Allegati

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.