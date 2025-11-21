Poste, annullo filatelico al Museo della Radio di Pasiano

PASIANO – In occasione dell’inaugurazione di Archeopoint Mirs, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Museo interattivo della Radio e della Società”.
Nell’occasione, sabato 22 novembre, dalle 10 alle 13, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nell’apposito spazio allestito nel Museo Mirs, in piazza Alcide de Gasperi (Ex Municipio), a Pasiano di Pordenone.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo Sportello filatelico dell’Ufficio postale di Pordenone Santa Caterina (Poste centrali), in via Santa Caterina. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/