Premio Fidapa alla pianista Mayaga Nakagawa

SACILE – La Presidente Annamaria Poggioli ha consegnato alla pianista giapponese Mayaga Nakagawa il Premio Fidapa all’interno Edizione 2023-24 del Concorso Pianistico Internazionale FVG al Teatro Zancanaro di Sacile, nel corso del Concerto dei vincitori dei Premi Speciali. Cinque i finalisti che si sono classificati con pezzi d’obbligo e selezionati da una Giuria Internazionale.

La pianista Nakagawa ha vinto con “Barcarolle” di F. Chopin che ha suonato in modo impeccabile sabato 6 maggio sul palco del Teatro Zancanaro.

Presenti anche il Sindaco della città di Sacile, Carlo Spagnol e l’Assessore alla Cultura Ruggero Spagnol.

I giovani concorrenti, di età compresa tra i 17 e i 32 anni, erano inizialmente 41.

I cinque finalisti saranno ammessi alla fase finale che si terrà dal 30 aprile al 2 maggio 2024 con le ultime 2 prove, per pianoforte e orchestra.

“Siamo orgogliose, ha affermato la Presidente Poggioli, di aver assegnato anche in questa edizione, il Premio Speciale Fidapa, del valore di 1.000 euro, alla miglior concorrente femminile: il nostro obiettivo è proprio quello di valorizzare i talenti delle donne, nelle professioni e nelle arti, e premi di valenza internazionale come questo, rappresentano per noi una prestigiosa occasione per evidenziare la nostra mission”.