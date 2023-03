Progetto D-Vino allo Ial, evento con “Le Donne del Vino”

AVIANO – Serata evento allo Ial di Aviano, unica tappa in tutto il Friuli Venezia Giulia, per dar voce al progetto D-Vino il cui obiettivo è la formazione di giovani studenti che frequentano l’ultimo anno degli istituti alberghieri e turistici regionali.

Un percorso educativo diretto a forgiare nuove figure professionali in ambito enogastronomico, di conoscenza e di valorizzazione del territorio con i suoi prodotti tipici e, più in generale, al sistema dell’accoglienza turistica.

Un lavoro minuzioso svolto direttamente nelle aule dell’istituto di Aviano con la presenza di docenti, attraverso regolari lezioni (10 ore per ogni anno del ciclo scolastico) costruite su un metodo didattico esperenziale, dall’associazione regionale ‘Le Donne del Vino’: imprenditrici dinamiche che non sono solo produttrici di vino, ma anche affermate ristoratrici, alla guida di hotel, agriturismi ed enoteche, nonché sommelier, giornaliste e analiste di mercato (70 le socie in Fvg e oltre 1000 in tutta Italia).

«Con questo progetto di formazione D-Vino, ora adottato in tutta Italia, siamo riuscite ad entrare nelle scuole e portare la nostra esperienza diretta ai ragazzi, così da renderli ancora più consapevoli delle scelte che faranno.

A questi futuri professionisti del settore alberghiero e turistico vogliamo dare delle prospettive concrete e, soprattutto, insieme migliorare la consapevolezza del consumo responsabile» – ha sottolineato la neoeletta delegata regionale Le Donne del Vino Elena Roppa, affiancata nel corso della serata Ial dalle vice Maria Teresa Gasparet (sommelier) e Debora Gelisi (enologa) che hanno organizzato l’evento, assieme a numerose donne imprenditrici giunte dal Friuli.



Finale con dimostrazione degli allievi della scuola (nelle foto) che, guidati dai capi sala e cuochi, hanno servito con professionalità le tavole dei commensali attraverso un menu degustazione abbinato ai vini del territorio. Una bella prova che ha convalidato l’impegno e l’attività sinergica fra scuola e mondo del lavoro.

Lorenzo Cardin