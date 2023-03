Premio Cigana, proclamati il 10 marzo i vincitori

AVIANO – Il Circolo della Stampa di Pordenone darà vita venerdì, 10 marzo, alla proclamazione dei vincitori della 13ª edizione (2021-2022) e alla presentazione della 14ª edizione (2022-2023) del concorso giornalistico annuale nazionale “Premio Simona Cigana”. La cerimonia avrà luogo ad Aviano, palazzo Carraro Menegozzi, con inizio alle ore 10.

L’attesa evento era in programma per il 9 dicembre 2022, ma era stato rinviato a causa delle epidemie di Covid e di influenza. La nuova data è stata scelta per farlo coincidere con le iniziative per la Giornata internazionale della donna, come omaggio ulteriore alla memoria di Simona Cigana, la giovane giornalista avianese alla quale è intitolato il concorso.

Ancora una volta sarà una festa per l’informazione democratica, nel nome del Friuli Venezia Giulia trattato nell’ottica dell’attualità locale, nazionale e internazionale, attraverso le 5 categorie concorsuali: Inchiesta, Sport, Economia/Artigianato, Turismo Aviano e Pedemontana avianese, Sociale/Infortuni sul lavoro.

I finalisti sono 25, scelti tra i giornalisti che hanno pubblicato servizi su testate italiane ed estere e li hanno presentati alla Giuria. Come sempre si è tenuto conto anche dei servizi segnalati dai lettori e dagli ascoltatori. Tra tutti sono tati scelti i concorrenti da premiare a vario titolo. Come da consuetudine, i loro nomi saranno resi noti soltanto il 10 marzo.

In programma anche i riconoscimenti fuori concorso che, in questa edizione, sono tre giornalisti, autori di libri e di reportage di alto profilo, i cui nomi sono stati individuati dalla Giuria o segnalati dal pubblico. Contemporaneamente saranno consegnati diplomi di Socio Onorario a sei personalità del mondo dell’informazione, degli organismi per la conquista delle pari opportunità uomo-donna e della pubblica amministrazione.

Per tutti questi motivi sarà ancora un incontro ad ampio spettro, nella prestigiosa sede messa a disposizione da Domovip Europa, resa possibile dall’apporto decisivo degli sponsor (Banca di Credito cooperativo Pordenone Monsile, Famiglia Cigana, Comuni di Aviano e San Vito al Tagliamento, Confartigianato Pordenone) e dei patrocinatori (Ordine dei giornalisti, Assostampa e Ussi del Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia, Comuni di Pordenone e di Sacile, Coni, Coldiretti, Carta di Pordenone).