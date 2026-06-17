“Quattro passi insieme”, presentazione il 19 a Pradis

CLAUZETTO – L’appuntamento è per venerdì 19 giugno, alle ore 17, a Pradis di Sotto in piazza IV Novembre 6, per la presentazione del libro ‘Quattro passi insieme: percorsi in Friuli Occidentale, sostenibilità e donne che hanno aperto la strada’ curato a due mani da Lorenzo Cardin e Paola Dalle Molle e arricchita con illustrazioni di Giulia Bozzola (editore Comunicare). L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Pradis Aps, in collaborazione con il Comune di Clauzetto, Banca 360 Fvg e Museo della Grotta.



La guida descrive percorsi in Friuli Occidentale per favorire il movimento, l’attività all’aria aperta, per scoprire le bellezze naturali e artistiche del territorio, per ricordare l’impegno verso la difesa del Pianeta ripercorrendo gli obiettivi di Agenda Onu 2030 sulla sostenibilità. Alle indicazioni dei cammini, corredate da utili immagini, si accompagna la breve storia di alcune figure di donne lavoratrici del nostro passato, spesso trascurate e dimenticate dalla Storia.

Durante la presentazione ci sarà un accompagnamento musicale di Tomas Kadlubiec.

Nella foto: gli autori Paola Dalle Molle e Lorenzo Cardin e la chiesa della Santissima a Polcenigo.