Iscrizioni al Premio Simona Cigana, scadenza il 10 luglio

PORDENONE – Manca poco alla chiusura della 17ª edizione del concorso giornalistico nazionale “Premio Simona Cigana”. Entro il 10 luglio dovranno essere inviati i lavori pubblicati fra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026.

ISCRIZIONE. L’iscrizione, in atto da tempo, è gratuita. Va effettuata direttamente dai concorrenti nelle modalità previste dal Regolamento. Sono ammessi anche i servizi indicati dai lettori, dai telespettatori e dai navigatori del web. Le segnalazioni vanno inviate alla Segreteria del concorso: [email protected]. Gli autori segnalati vengono informati dal Circolo della Stampa di Pordenone, promotore e organizzatore, ma sono liberi di decidere o meno la propria partecipazione.

FORMULA. Resta unica nel suo genere, imperniata sul Friuli Venezia Giulia come realtà complessiva o come singola componente territoriale oppure come parte del contesto nazionale e internazionale. I testi sono raggruppati in 5 Categorie: Inchiesta, Sport, Artigianato, Lavoro, Aviano, Avianese.

In parallelo, sempre con attinenza al Friuli Venezia Giulia, viene confermata la sezione Fuori concorso, riservata a giornalisti autori di speciali reportage o di libri oppure a testate giornalistiche.

Come sempre i temi sono liberi. In particolare la difesa dell’informazione a sostegno della libertà, della democrazia e della pace; l’affermazione delle pari opportunità uomo-donna nel rispetto reciproco di genere e contro stereotipi e sopraffazioni; la cultura, la storia e i valori del Friuli Venezia Giulia. In questa edizione non mancheranno quelli su Pordenone capitale italiana.

OBIETTIVO. È confermato l’obiettivo storico di questo concorso che è uno dei più longevi del giornalismo italiano: 1) celebrare il ricordo di Simona Cigana giornalista emergente di Aviano (Pordenone) mancata in giovane età quando la sua vita era ormai ricca di impegni professionali nel settore dell’Informazione; 2) incentivare la corretta informazione giornalistica e l’impegno professionale dei giornalisti italiani, soprattutto quelli delle giovani generazioni; 3) rappresentare l’attualità del Friuli Venezia Giulia nel suo àmbito e/o nel contesto nazionale e internazionale.

LINGUA. I testi possono essere realizzati in lingua italiana o in una delle tre lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) tutelate dalla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia oppure in inglese o in francese sui media italiani all’estero.

BANDO REGOLAMENTO. È disponibile sul sito del Circolo della Stampa di Pordenone: www.stampa-pordenone.it, con richiami sui siti web dell’Ordine dei giornalisti (nazionale e del Friuli Venezia Giulia), della Fnsi, di Assostampa Friuli Venezia Giulia e di altri organismi di categoria; inoltre, su siti di sponsor, patrocinatori e sostenitori. Informazioni sul concorso possono essere reperite anche in Facebook e in altri Social network.

SPONSOR E PATROCINATORI. In questa edizione il concorso si avvale del sostegno dei seguenti sponsor: Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, Famiglia Cigana, Itas Mutua, Confartigianato Pordenone, Domovip Europa, Comune di Aviano. Altri sponsor possono aggiungersi ai primi. Confermato anche il patrocinio di Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Assostampa del Friuli Venezia Giulia, Unione Stampa Sportiva del Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Associazione culturale ProPordenone, Coltivatori Diretti Pordenone, Anmil Pordenone, Carta di Pordenone.