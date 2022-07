Sabato 16 luglio a Brugnera mezzofondo in grande spolvero

BRUGNERA – Sarà un’edizione di qualità quella del Meeting Internazionale di Brugnera che andrà in scena sabato prossimo. Le iscrizioni si stanno moltiplicando di ora in ora, ma già si ha un quadro dei partecipanti per le categorie assolute che lascia ben sperare in quanto a prestazioni.

I 100 metri, ad esempio, hanno ben 42 iscritti, negli 800 ci sarà il confronto fra il padrone di casa Enrico Riccobon (Atl.Brugnera Friulintagli) e Francesco Pernici (Free-Zone), atleta da 1’46”87 di PB. Nei 5000 da seguire il burundiano Celestin Ndikumana (Atl.Calvesi) pronto ad attaccare il muro dei 13 minuti, ma il clou, come spesso succede, dovrebbe essere la prova dei 3000 siepi, dove la stella del team organizzatore, l’azzurro Abdoullah Bamoussa vincitore lo scorso anno se la vedrà con il quotato kenyano Laban Kipkemboi (Atl.Cisternino).

Fra le gare femminili spicca innanzitutto il tentativo di Giada Carmassi (Atl.Brugnera Friulintagli) di bissare la doppietta dello scorso anno fra 100 e 100 hs, mentre sui 400 si esibirà l’azzurra della staffetta del miglio Rebecca Borga (FF.GG.) e sui 1500 l’altra azzurra Joyce Mattagliano (Esercito) reduce dai Giochi Mediterranei. Nei concorsi da seguire la coppia delle Fiamme Oro nell’alto, formata da Silvano Chesani e Christian Falocchi mentre nel disco il favorito è Enrico Saccomano (Atl.Malignani Lib.Udine).

Il Meeting, che festeggia quest’anno la maggiore età, ancora una volta abbina alle gare assolute quelle per le categorie giovanili, che apriranno il programma di eventi dopo l’alzabandiera ufficiale fissato per le 15:25.

Il programma dei “grandi” inizierà alle 16:50 con i 110 hs per chiudersi alle 20:00 con i 5000 sempre maschili. Un pomeriggio di gare intensissimo nel quale molti andranno a caccia dei minimi di qualificazione per i prossimi Europei di Monaco di agosto: un premio speciale, intitolato alla memoria di Guido Maccan e Gianfranco Chessa, andrà ai migliori risultati tecnici dei due sessi.

Per informazioni: Atl.Brugnera Friulintagli, tel. 339.7526320