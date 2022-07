World Triathlon Championship Finals: Tonizzo al Campionato Mondiale di Abu Dhabi

PORDENONE – La cremisina Nicoletta Tonizzo, già laureatasi campionessa italiana triathlon sulla distanza Olimpica nella categoria M5 Age Group al Ronlake Mugello in Toscana, rappresenterà l’Italia dal 23 al 26 novembre 2022 al World Triathlon Championship Finals (campionato del mondo) ad Abu Dhabi nel World Triathlon Championship Finals 2022 sull’isola di Yas. Il villaggio gara sarà allestito a Yas Bay, difronte ad uno dei luoghi di intrattenimento più unici ed emozionanti del Medio Oriente, l’Etihad Arena. La competizione vedrà la partecipazione di migliaia di triatleti nelle diverse categorie: Elite Men e Women, Elite U23 Uomini e Donne, Elite Para Uomini e Donne, Age Group Men e Women. Le Fiamme Cremisi sono impegnate oggi nella ricerca di contributi o sponsor per coprire le spese connesse ad una trasferta onerosa che vedrà una sua atleta impegnata in una disciplina dall’elevatissimo tasso tecnico che oltre ad un impegno finanziario significativo, doti fisiche e talento, richiede molta preparazione e spirito di sacrificio.

Nicoletta Tonizzo, negli ultimi mesi si è laureata campionessa regionale al Ronlake Mugello Campionato Italiano Triathlon Olimpico in Toscana e ha conquistato il titolo di campionessa italiana in una disciplina completa e complessa come il triathlon sulla distanza Olimpica nella categoria M5 Age Group indossando così la maglia Tricolore di disciplina.

Inseguire risultati di rilievo a livello regionale o nazionale per le Fiamme Cremisi è divenuta routine. Beatrice Cal nella categoria Tandem non vedenti raccogliere il premio sul podio di San Vendemiano con la nuova guida Simona Bortolotti. A Butrio invece secondo esordio Tandem non vedente maschile composto da Stefano Miolo con Agostino Moro guida. Primi di categoria nella gara dei Magredi per Calogero Fabbrica e Samanta Piagno. 2° negli assoluti in una caldana 33 gradi nella 12 ore di Butrio per l’ultramaratoneta Massimo Martella. Mentre a Cormons nei campionati regionali 70/60MT ROUND – 50MT ROUND ottimi i piazzamenti di Gabriele e Riccardo Strazzullo (entrambi 3° classificati).

P.G.