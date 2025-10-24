Salvador Gandino, Concerto 26 ottobre Aspettando il Concorso

10.3 C
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
PORCIA – Presso il salone della Barchessa di Villa Correr Dolfin in Porcia, Domenica 26 Ottobre alle 18.30 si terrà “Pass to Brass”, il secondo concerto della rassegna “Aspettando il Concorso…”, con protagonista il Venice Brass Quintet.

Il Venice Brass Quintet è una formazione cameristica costituita da cinque musicisti eclettici già prime parti in importanti orchestre italiane e/o solisti che hanno maturato collaborazioni con enti e istituzioni concertistiche esibendosi con successo in importanti festival di musica da camera, in Italia e all’estero. I suoi componenti sono Carlo Beltrami e Fabrizio Nasetti alle trombe, Claude Padoan al corno, Athos Castellan al trombone e Rok Vilhar al Bassotuba.

Il gruppo porta avanti l’impegno, intrapreso qualche anno fa, di divulgare la musica da camera per ottoni. La compagine cameristica propone sempre dei programmi con brani originali o arrangiamenti per quintetto di ottoni, spaziando dentro un repertorio che va dalla musica tardo medievale alla musica da film, attraverso contaminazioni jazz e blues, senza tralasciare lo stile lirico e contemporaneo. Il Venice Brass Quintet nasce dall’esigenza di sviluppare un importante discorso musicale in ambito cameristico seguendo l’esempio delle più importanti compagini internazionali.

Il 35° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, dedicato quest’anno al corno, promosso dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” e fra i più importanti al mondo dedicato agli ottoni, si svolgerà dal 3 all’8 Novembre e le prove saranno aperte gratuitamente al pubblico. Per la Serata Finale di Sabato 8 Novembre 2025 la prevendita è disponibile presso la Biglietteria del Teatro “G.Verdi” di Pordenone.

