Salvador Gandino, Dalla Francia alla Russia il 4 ottobre

PORCIA – Sabato 4 ottobre alle ore 20.30, nel salone della Barchessa est di Villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il Concerto Dalla Francia alla Russia – musiche dal Novecento. Durante la serata Evaristo Casonato (oboe) e Marco Colombaro (pianoforte) eseguiranno brani di Saint-Saëns, Poulenc, Rakov, Scriabin.

L’ingresso è libero.

IL PROGRAMMA

Uno sguardo originale sul mondo della Musica francese e russa del XX secolo nell’inconsueta formazione di un duo “Oboe e Pianoforte”.

Nella prima parte verranno proposte le Sonate di Saint-Saëns e Poulenc, autentici capisaldi del repertorio per questa formazione, e nella seconda le due interessanti e gradevoli Sonate di NiKolay Rakov, autore senz’altro poco noto al grande pubblico ma dalla spiccata personalità e dalla musicalità fluente ed accattivante; il tutto inframezzato da pagine per Pianoforte solo di Poulenc e di Scriabin.

Un’interessante, rara occasione per avvicinarsi alle evocative e inusuali sonorità dell’Oboe e per frequentare o approfondire un’Epoca affascinante e vitale della Musica colta europea.

I MUSICISTI

MARCO COLOMBARO

Si è diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio «G. Tartini» di Trieste (TS), sotto la guida dell’insegnante Rosetta Viel Moroni e si è in seguito perfezionato, fra gli altri, con i Maestri G. Lovato, R. Repini, K. Bogino, B. Canino, A. Ciccolini e B. De Rosa per la musica da camera. Svolge attività concertistica come solista e camerista; ha tenuto concerti in Italia, Slovenia, Austria ed Ungheria. È risultato vincitore di primi premi in concorsi nazionali ed internazionali di musica da camera, in duo con l’oboista Evaristo Casonato.

È docente di Pianoforte presso la Fondazione «S. Cecilia» di Portogruaro (VE), la Scuola di Musica «Città di Pordenone» (PN), la Scuola di Musica «Salvador Gandino» di Porcia (PN) e la Scuola Media ad Indirizzo Musicale (Scuola Secondaria di Primo Grado) «E. Feruglio» di Feletto Umberto (UD).

Ha collaborato con testate giornalistiche locali in qualità di critico musicale; ha tenuto – e tiene – conferenze nonché lezioni pubbliche di argomento ed analisi musicale.

EVARISTO CASONATO

Ha iniziato lo studio della musica con il padre nel 1974 e dell’oboe con il M°G. Sperandio a Pordenone. Nel 1986 si è diplomato brillantemente sotto la guida del M.°P. Pellarin presso il Conservatorio «J. Tomadini» di Udine.

È risultato vincitore di primi premi in concorsi nazionali ed internazionali di musica da camera, con il Trio d’ance di Udine e in duo con il pianista Marco Colombaro, nonché in concorsi nazionali e internazionali (Rovere d’oro, Stresa, Porcia, Ovada, Portogruaro…) a partire dal 1986 fino al 1997. In particolare con il duo Casonato – Colombaro ha approfondito la produzione cameristica del XX secolo con particolare attenzione, in questo ambito, per la musica francese (da Saint-Saens a Bozza) ed ha svolto un intenso lavoro di ricerca per ampliare e diffondere il repertorio già esistente per questa formazione, con l’introduzione di musiche di autori “minori” quali P.de Breville, P.Sancan, N.Rakov. Evaristo Casonato è stato Primo Oboe dell’Orchestra Filarmonica di Lubiana dal 1993 al 1996. È attivo ora come oboista sia in formazioni classiche che in formazioni sperimentali al confine con il folk, l’elettronica e il teatro.

È ora docente di oboe presso il Conservatorio di Trapani. È l’ideatore assieme all’amico e collega Enrico Cossio del DoReLab (Double Reed Laboratory), laboratorio permanente di perfezionamento per strumenti ad ancia doppia basato sulla musica d’insieme.