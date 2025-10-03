16.8 C
Pordenone
venerdì , 3 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Salvador Gandino, Dalla Francia alla Russia il 4 ottobre

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORCIA – Sabato 4 ottobre alle ore 20.30, nel salone della Barchessa est di Villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il Concerto Dalla Francia alla Russia – musiche dal Novecento. Durante la serata Evaristo Casonato (oboe) e Marco Colombaro (pianoforte) eseguiranno brani di Saint-Saëns, Poulenc, Rakov, Scriabin.

L’ingresso è libero.

IL PROGRAMMA
Uno sguardo originale sul mondo della Musica francese e russa del XX secolo nell’inconsueta formazione di un duo “Oboe e Pianoforte”.

Nella prima parte verranno proposte le Sonate di Saint-Saëns e Poulenc, autentici capisaldi del repertorio per questa formazione, e nella seconda le due interessanti e gradevoli Sonate di NiKolay Rakov, autore senz’altro poco noto al grande pubblico ma dalla spiccata personalità e dalla musicalità fluente ed accattivante; il tutto inframezzato da pagine per Pianoforte solo di Poulenc e di Scriabin.

Un’interessante, rara occasione per avvicinarsi alle evocative e inusuali sonorità dell’Oboe e per frequentare o approfondire un’Epoca affascinante e vitale della Musica colta europea.

I MUSICISTI
MARCO COLOMBARO

Si è diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio «G. Tartini» di Trieste (TS), sotto la guida dell’insegnante Rosetta Viel Moroni e si è in seguito perfezionato, fra gli altri, con i Maestri G. Lovato, R. Repini, K. Bogino, B. Canino, A. Ciccolini e B. De Rosa per la musica da camera. Svolge attività concertistica come solista e camerista; ha tenuto concerti in Italia, Slovenia, Austria ed Ungheria. È risultato vincitore di primi premi in concorsi nazionali ed internazionali di musica da camera, in duo con l’oboista Evaristo Casonato.

È docente di Pianoforte presso la Fondazione «S. Cecilia» di Portogruaro (VE), la Scuola di Musica «Città di Pordenone» (PN), la Scuola di Musica «Salvador Gandino» di Porcia (PN) e la Scuola Media ad Indirizzo Musicale (Scuola Secondaria di Primo Grado) «E. Feruglio» di Feletto Umberto (UD).
Ha collaborato con testate giornalistiche locali in qualità di critico musicale; ha tenuto – e tiene – conferenze nonché lezioni pubbliche di argomento ed analisi musicale.

EVARISTO CASONATO

Ha iniziato lo studio della musica con il padre nel 1974 e dell’oboe con il M°G. Sperandio a Pordenone. Nel 1986 si è diplomato brillantemente sotto la guida del M.°P. Pellarin presso il Conservatorio «J. Tomadini» di Udine.

È risultato vincitore di primi premi in concorsi nazionali ed internazionali di musica da camera, con il Trio d’ance di Udine e in duo con il pianista Marco Colombaro, nonché in concorsi nazionali e internazionali (Rovere d’oro, Stresa, Porcia, Ovada, Portogruaro…) a partire dal 1986 fino al 1997. In particolare con il duo Casonato – Colombaro ha approfondito la produzione cameristica del XX secolo con particolare attenzione, in questo ambito, per la musica francese (da Saint-Saens a Bozza) ed ha svolto un intenso lavoro di ricerca per ampliare e diffondere il repertorio già esistente per questa formazione, con l’introduzione di musiche di autori “minori” quali P.de Breville, P.Sancan, N.Rakov. Evaristo Casonato è stato Primo Oboe dell’Orchestra Filarmonica di Lubiana dal 1993 al 1996. È attivo ora come oboista sia in formazioni classiche che in formazioni sperimentali al confine con il folk, l’elettronica e il teatro.

È ora docente di oboe presso il Conservatorio di Trapani. È l’ideatore assieme all’amico e collega Enrico Cossio del DoReLab (Double Reed Laboratory), laboratorio permanente di perfezionamento per strumenti ad ancia doppia basato sulla musica d’insieme.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.