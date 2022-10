San Michele Arcangelo, trionfo di profumi nella sartoria olfattiva

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – “Ho scelto, fin da bambina, di occuparmi di profumi, fingendo a 6 anni di avere una profumeria vicino al garage di casa e creando profumi con le mie amiche con petali di rose e erbe del giardino dei miei nonni. Per me è sempre stato affascinante vedere cosa accade dietro il prodotto, durante la sua creazione”.

Chi parla è Martina Maraston, titolare di San Michele Arcangelo, sartoria olfattiva situata a San Vito.

“Contemporaneamente – continua Martina – ho fatto mille esperienze a contatto con il mondo del lusso. Ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno insegnato molto.

Io, donna di 40 anni con un figlio di due anni. Mio marito mi sostiene. Lo fanno anche degli amici che credono che questa scommessa sarà vincente.

Nel settembre 2021 inauguro la Sartoria olfattiva San Michele Arcangelo, un luogo ricercato nella mia San Vito al Tagliamento per dare valore al mio Friuli Venezia Giulia. Un angolo di charme e di classe che sa accompagnare il Cliente tra profumi unici e di alta classe. Ma non solo.

Ogni mese, grazie alla collaborazione con Nomi davvero Importanti come Antonella Pacoring e Chiara Voliani, vengono offerti piacevoli momenti e percorsi dedicati per la valorizzazione della propria immagine.

Con Antonella Pacoring vengono proposte suggestioni olfattive e cromatiche per valorizzare la propria personalità.

Chiara Voliani presenterà invece nel Salotto di San Michele Arcangelo nel mese di Novembre i suoi Gioielli Scultura, Creazioni davvero Uniche. Eventi studiati nei minimi dettagli per offrire alla Clientela il meglio.

Percorsi olfattivi alla ricerca del proprio profumo su misura grazie alla collaborazione con Claudia Scattolin, fra i migliori mastri profumieri. Ma non solo, Momenti Beauty con i prodotti della Linea DECORTÉ sono altresì il fiore all’occhiello che, con cadenza mensile, registrano il tutto esaurito.

E poi Mostre di quadri valorizzando le nostre Eccellenze locali, esposizione di Prodotti unici e Limited Edition che vengono pensati e abbinati alle Fragranze presenti in negozio.

“La mia boutique a San Vito al Tagliamento sorge su una Piazza accogliente, nel Friuli che amo e in cui sono cresciuta. Aspetto i miei Clienti per ritrovarsi, condividere e comunicare i valori che da sempre guidano il mio lavoro: serietà,̀ impegno e ricerca continua”.

“Tutti gli eventi – conclude Martina – registrano il Tutto esaurito. Vi invitiamo quindi a prenotare in anticipo e a seguirci sulle pagine Instagram e Facebook.

MARTINA MARASTON Titolare di SAN MICHELE ARCANGELO

Via G. Marconi 33 San Vito al Tagliamento PN Ph: +39 392 8148200

mail: [email protected]

Instagram: sanmichele_arcangeloo