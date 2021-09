San Vito, il 4 settembre Centis presenta la sua candidatura e la coalizione

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Sabato 4 settembre alle ore 11 presso i gradoni del Castello (in caso di maltempo al Teatro Arrigoni) Susi Centis, candidata sindaca della coalizione San Vito Cresce, espressione dell’attuale maggioranza, presenterà ufficialmente la sua candidatura e le liste che la sostengono: San Vito Bene Comune, Sinistra per San Vito oltre al Partito Democratico.

“Mi candido, insieme alla squadra esperta e competente che mi accompagna – spiega Centis -, per continuare a far crescere San Vito e a renderla sempre di più una cittadina bella e sicura, dove le persone scelgono di vivere perché si sta bene e perché qui ci sono servizi e opportunità”.

Centis, che ha ricoperto il ruolo di assessora alle politiche sociali nel corso degli ultimi cinque anni, rivendica i risultati ad oggi raggiunti, indicandoli come la base per costruire la San Vito del futuro.

“Abbiamo conseguito risultati significativi – spiega -, primo fra tutti la realizzazione della circonvallazione. Un’opera che oltre ad aver eliminato il traffico pesante dalla cittadina rappresenta la garanzia per mantenere e far crescere la nostra zona industriale, che tradotto significa maggiore opportunità di lavoro per i nostri figli”.

Centis indica quali sono le priorità del suo programma: attenzione alle persone, scuola, lavoro e salute. “Abbiamo dimostrato con i fatti di non aver lasciato indietro nessuno – argomenta – continueremo a dare massima attenzione a tutti, specialmente a chi si trova in situazioni più difficili. Una scuola di qualità è fondamentale per dare ai nostri giovani le opportunità di darsi un futuro sicuro. Ci siamo sempre impegnati in questo senso, continueremo a farlo con determinazione”.

Capitolo dedicato al lavoro. “Abbiamo la più importante, oltre che la più bella e servita zona industriale del Fvg. Dobbiamo impegnarci perché possa crescere ancora in modo sostenibile dando opportunità di lavoro e crescita nel rispetto di ambiente e salute. In questo senso la presenza della Lean Factory, dove si elabora la fabbrica digitale, un’eccellenza che ospitiamo proprio a San Vito, rappresenta il faro da seguire”.

Chiusura dedicata alla salute. “Se San Vito ha mantenuto l’Ospedale lo deve a quanto messo in campo dall’attuale amministrazione – dice Centis -. Saremo sempre in prima line a sua difesa, contro ogni progetto di ridimensionamento. Ma ci batteremo anche perché i servizi territoriali non solo siano garantiti, ma siano sempre più vicini alle famiglie”.

Centis è sostenuta dal Partito Democratico, nelle cui fila scende il campo il sindaco uscente Di Bisceglie, la vicesindaca Fogolin, l’assessore allo sport Candido e la consigliere uscente Francescon. In San Vito Bene Comune oltre a Valentina Pegorer e a diversi giovani sono confluiti gli esponenti di Progetto Insieme: Emilio De Mattio e Donatella Piazza. Sinistra per San Vito schiera, tra gli altri, l’assessora Coppola, il consigliere Segatti e Paola Galante”.