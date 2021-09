Valvasone, attesa per la Rievocazione storica, dal 3 al 5 settembre

VALVASONE – Parte oggi, 3 settembre, la Rievocazione storica di Valvasone, in programma fino a domenica 5 settembre.

La prestigiosa iniziativa che, tra gli altri, ha visto il sostegno di Fondazione Friuli, propone anche quest’anno un ricco calendario di proposte.

Le tre giornate avranno come filo conduttore la Vita nova di Dante Alighieri, nel 700° anniversario della morte. La rievocazione, secondo tradizione, avrà inizio questa sera quando, dopo l’apertura delle porte, alle 20, si terrà la cena medievale nella magica cornice del chiostro dell’ex convento dei Frati Servi di Maria (solo su prenotazione).

Dopo il tramonto, in piazza Castello, il Teatro dei misteri che s’ispira all’opera di Dante con coreografie verticali sulla parete del Castello. Durante le ore notturne, per le vie del borgo, gireranno musici, guardie e briganti illuminati dalla luce delle tante candele accese.

La festa proseguirà sabato 4 settembre. Dalle 17, al brolo si potrà assistere allo spettacolo delle Giostre di WolfesHofe con tornei e duelli tra armati, a piedi e a cavallo. A seguire, saltimbanchi, equilibristi e mattaccini nelle vie e nelle piazze. Dopo il tramonto, avrà luogo il Teatro dei misteri in piazza Castello.

Domenica 5 settembre, infine, giornata dedicate alle famiglie con la didattica medievale per tutta la giornata, alle 14 l’assalto al castello e poi animali da cortile e spettacoli a cavallo. Nel pomeriggio la sfilata in costume per le vie del borgo e i tradizionali spettacoli con i tamburi rullanti e gli sbandieratori. Chiusura, come nelle altre due serate, con il Teatro dei misteri in piazza Castello.