Sanità: il 1^ settembre riaprirà Punto primo intervento Maniago

MANIAGO – ASFO comunica che il giorno 1 settembre alle ore 08.00 riaprirà il Punto di Primo Intervento di Maniago che era stato chiuso durante la precedente ondata di COVID affinché il personale potesse dare supporto alle strutture direttamente coinvolte nella pandemia.

La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00 con personale dedicato, mentre la notte rimane presente la postazione dell’ambulanza attiva sulle 24 ore.

La struttura che già prima della chiusura era gestita per la parte medica da un operatore esterno, da settembre sarà gestita completamente dalla ditta Arkesis che ha vinto la gara di appalto per 3 anni per i 2 Punti di Primo intervento aziendali (Maniago e Sacile) e relative postazioni di ambulanza, ottimizzando così l’utilizzo delle risorse