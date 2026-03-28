Scialpinismo, il 29 marzo torna il raduno di Pradut

CLAUT – Domenica 29 marzo gli amanti della montagna e dello sci alpinismo si ritroveranno a Claut per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il 35° Raduno Scialpinistico del Pradut Memorial Giancarlo Martini. Un evento ormai storico, capace ogni anno di richiamare appassionati e sportivi in uno scenario di straordinaria bellezza, nel cuore del comprensorio del Pradut, da sempre punto di riferimento per lo scialpinismo.

Il programma della giornata prevede il ritrovo e le iscrizioni alle 7.30 presso Lesis, con eventuale trasporto organizzato in quota. I trasporti chiuderanno alle 9.45. Il rientro e il pranzo presso i ristoranti locali sono previsti tra le 12.15 e le 14.45, mentre alle 15.30, nella Sala Convegni di Claut, si terranno le premiazioni, con anche premi a sorteggio. Più che una semplice prova sportiva, il Raduno del Pradut si conferma così un momento di incontro, condivisione e chiusura della stagione invernale all’insegna della montagna.

Il tracciato, come da tradizione, potrà variare in base alle condizioni di innevamento. La traccia porterà nei pressi di Casera Pradut (1435 m) per proseguire verso est seguendo antiche tracce di sentiero utilizzate dai malgari durante la monticazione per raggiungere pascoli e “tamers” nascosti. Continuerà nel bosco sempre più rado verso ovest fino a raggiungere il posto di ristoro sito negli splendidi catini pensili sotto la cresta sommitale del Monte Resettum (2020 m), dove termina la salita cronometrata. Qui si apre la stupenda finestra sulla pianura friulana a sud e sul Parco Naturale delle Dolomiti Friulane a nord. Dalla cresta, una discesa su terreno vario con rada vegetazione condurrà i partecipanti a forcella Baldass (1749 m) e quindi al Rifugio Casera Pradut, dopo circa 600 metri di dislivello. Una breve sosta alla Casera e quindi l’incontro conviviale a Claut, con le premiazioni.

Le quote di partecipazione sono fissate a 35 euro per gli over 16 e a 20 euro per le categorie giovanili tra i 10 e i 16 anni. La quota comprende eventuali trasporti in quota, ristori, pranzo, gadget, assistenza lungo il percorso e premi. Per quanto riguarda la sicurezza, il percorso sarà adeguatamente segnalato e l’utilizzo dell’ARTVA è obbligatorio.

L’iniziativa conferma ancora una volta il legame profondo tra Claut e la montagna, valorizzando uno sport che qui trova un ambiente ideale e una tradizione consolidata. Il Raduno del Pradut continua così a rappresentare non solo una prova tecnica e spettacolare, ma anche una preziosa occasione per promuovere il territorio e vivere la montagna in modo autentico.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo Sci Club Valcellina ai numeri 339 4526089 e 347 4407658, oppure scrivere a [email protected] e [email protected].