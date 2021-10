Scontro frontale, auto nel fosso. Muore una donna

MORSANO – Una donna di 66 anni, Luciana Dean, residente a Morsano al Tagliamento, è morta per le gravi ferite riportate in uno scontro frontale avvenuto, non lontano dalla sua abitazione, tra le frazioni di Gleris e Bando.

L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, 11 ottobre, ed è avvenuto in un tratto rettilineo.

Per estrarre la conducente dall’abitacolo sono intervenuti i Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, ma la donna era già deceduta.

Il personale medico, giunto a bordo dell’elisoccorso notturno, ha stabilizzato l’autista dell’altro mezzo coinvolto: è stato trasferito, in condizioni critiche, all’ospedale di Udine. Con lui viaggiava un passeggero che ha riportato solo ferite lievi.