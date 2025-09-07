Serena Brancale, la stella del nu-soul Jazz italiano in concerto domenica 7 ad Azzano Decimo

AZZANO DECIMO – Serena Brancale, stella del nu-soul jazz italiano, cantautrice e performer, sarà la protagonista del secondo grande appuntamento della Fiera della Musica di Azzano Decimo, dove porterà il suo “Anima e Core Tour”, per un unico concerto in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia. Il pubblico potrà quindi applaudirla domenica 7 settembre in Piazza Libertà, con inizio alle 21.00. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, dalle 19.00. Le porte al pubblico apriranno alle 20.00, tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys nella serata delle cover, Serena Brancale è tornata a unire la sua voce a quella di Alessandra Amoroso nel singolo “Serenata”. Quella performance, accolta con entusiasmo da pubblico e critica, ha segnato la nascita di una collaborazione artistica tanto inaspettata quanto potente. “Serenata” ne è la naturale evoluzione: una canzone travolgente, che fonde ritmo, emozione e tradizione reinterpretata in una chiave unica.

Il nuovo brano arriva dopo “Anema e Core”, che ha permesso a Serena di conquistare un pubblico sempre più ampio grazie al suo incredibile talento e la sua forza coinvolgente. Con una melodia intrisa di sentimento e una vocalità inconfondibile, “Anema e Core” è diventata una vera e propria hit, raggiungendo milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e raccogliendo consensi da parte del grande pubblico.

Serena Brancale, dal suo esordio ad oggi, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz ad una spiccata propensione alla sperimentazione e contaminazione. Da “Galleggiare” presentato al Festival di Sanremo nel 2015, con la sua musica ha attirato l’attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones. Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all’estero. La sua grande trasversalità ha portato l’artista, a inizio anno, a pubblicare il brano “Baccalà”, diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa. Con “La Zia” e “Stu Cafè”, ha continuato il suo percorso musicale che unisce influenze soul e R&B al dialetto barese e che l’ha portata in una tournée di oltre 50 date sold out in suggestive venue. A febbraio del 2025 ha portato sul palco di Sanremo 2025 la sua “Anema e Core”, certificata oro, e dopo essersi esibita nel corso di importanti rassegne e in alcuni dei jazz club più noti al mondo, sta portando la sua musica sui palchi di tutto il mondo per uno spettacolo, che difficilmente verrà dimenticato da chi ha avuto e avrà la fortuna di assistere. A partire da maggio, Serena Brancale è, insieme a Elio e Rosa Chemical, giudice di “Like a Star”, il nuovo talent show musicale condotto in prima serata sul canale NOVE da Amadeus.

Il calendario della Fiera della Musica 2025 vedrà lunedì 8 settembre il concerto dal titolo Alla scoperta di Morricone, dell’Ensemble Symphony Orchestra, sempre alle 21.00 in Piazza Libertà. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .