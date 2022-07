Serena Wines 1881, torna il grande tennis targato Eurosporting

CORDENONS – Nel solco di una tradizione oramai consolidata nel tempo, anche quest’anno tornano i tornei internazionali di tennis sui campi dell’Eurosporting Cordenons. Un imperdibile doppio appuntamento organizzato dalla direttrice del torneo Serena Raffin e dal suo staff sempre in prima linea quando si parla di tennis ed eventi d’elite, entrato a far parte a pieno titolo nel gotha dell’estate sportiva italiana.

Due settimane dal 24 luglio al 7 agosto all’insegna del grande tennis, che quest’anno avrà come main title sponsor Serena Wines 1881 per entrambi gli appuntamenti Itf femminile W60 e Atp Challenger 80. Da sottolineare il fondamentale supporto fornito dal main title sponsor Serena Wines 1881, dalla regione FVG, dal Comune di Cordenons e dai numerosi sponsor locali e non, che per l’ennesima volta hanno voluto veicolare il proprio messaggio attraverso il tennis internazionale disputato sui campi dell’Eurosporting Cordenons.

ITF World Tennis Tour W60

Torneo Internazionale Femminile dal 24 luglio al 30 luglio 2022

Ad aprire le danze saranno le donne approdate alla 7° edizione con un torneo Itf da 60mila dollari di montepremi, un prize money quadruplicato rispetto al recente passato, che permetterà di poter ammirare sui campi in terra rossa dell’Eurosporting Cordenons alcune delle più interessanti tenniste del panorama internazionale, non solo per quanto riguarda la stagione in corso.

Basti pensare che nell’entry list è presente il nome della 29enne francese Kristina Mladenovic, attuale n.120 del mondo ed ex top ten nell’ottobre del 2017, che vanta 2 titoli Wta in singolare e ben 6 titoli dello Slam in doppio. L’ultimo prestigioso torneo è stato conquistato da “Kiki” in questa edizione del Roland Garros in coppia con la connazionale Caroline Garcia.

Le gerarchie in termine di enty list saranno però ad appannaggio della 23enne ungherese Panna Udvardy, numero 100 del ranking Wta e vincitrice di 5 titoli nel circuito Itf, che nel recente torneo di Wimbledon si è issata fino al secondo turno prima di cedere alla belga Elise Mertens. Seconda favorita almeno sulla carta del seeding friulano, sarà la 23enne svizzera Ylena In-Albon giocatrice in forte ascesa, vincitrice del W60 a Saint-Gaudens, che ha già calcato il palcoscenico dell’Eurosporting, senza troppa fortuna, nell’edizione del 2020.

Degna di nota la presenza in tabellone della 17enne ceca Linda Fruhvirtova, uno dei talenti più cristallini nel panorama internazionale al femminile che quest’anno può vantare il quarto turno raggiunto al Premier Mandatory di Miami, sconfiggendo tra le altre la belga Mertens e la bielorussa Azarenka, a inizio stagione aveva griffato l’albo d’oro al W25 di Cancun. Al momento l’Italia sarà rappresentata dalla 32enne laziale Federica Di Sarra, n.234 del mondo, che quest’anno ha raggiunto i quarti di finale nel W60 di Caserta. Di Sarra non è nuova a queste latitudini, nel 2020 infatti raggiunse la semifinale uscendo sconfitta dalla futura vincitrice cinese Qinwen Zheng.

E’ molto probabile che il cast di azzurre presenti nel main draw andrà via via in crescendo attraverso il tabellone di qualificazioni e le wild card da assegnare ancora in fase di definizione da parte degli organizzatori.