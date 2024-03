Siam “Facciamo muro contro il cancro”, un successo strepitoso

ROVEREDO – Ieri sera, 9 marzo, presso il Palazzetto dello Sport “Cirillo Steffanini” di Roveredo in Piano, si è tenuto il

primo torneo “Facciamo muro contro il cancro”, organizzato dalla Sezione SIAM di Aviano in collaborazione con la Polisportiva Vis et Virtus e l’Associazione Famiglie Diabetici della Provincia di Pordenone, con il patrocinio del Comune di Roveredo in Piano ed il supporto dell’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport).

Una importante iniziativa di solidarietà che ha visto la partecipazione dell’Assessore allo sport Igor Barbariol, del Presidente dell’ AICS del Friuli Venezia Giulia Giorgio Mior, del Presidente dell’ A.N.D.O.S.

(Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Marisa Zanella e di tantissimi cittadini, tutti uniti per un obiettivo comune: la lotta contro il cancro al seno.

La manifestazione, aperta al pubblico, ha visto sfidarsi le squadre di pallavolo amatoriali di Altaresa, Aviano Saints, Dirty Dozen AFD e Vis et Virtus Volley Roveredo.

Le partite amichevoli sono state avvincenti e combattute, con il pubblico che ha seguito con grande entusiasmo e partecipazione.

Grazie alla generosità di tutti i presenti e dei tantissimi sponsor, l’evento ha permesso di raccogliere ben 2000 euro, interamente devoluti alla A.N.D.O.S.

Tantissimi gli attestati di stima e i ringraziamenti pervenuti dalle associazioni e dalle autorità civili.

Un risultato straordinario, che dimostra ancora una volta la grande sensibilità ed il profondo impegno del SIAM verso le donne.

Un ringraziamento speciale va al Segretario della Sezione di Aviano Pasquale D’Antuono e al membro della Segreteria Tommaso Valentino per aver reso possibile questa bellissima e significativa iniziativa.

Il SIAM è al fianco delle donne con i fatti. “Questo evento è solo uno dei tanti esempi del nostro impegno costante a sostegno del benessere delle donne, come pure degli uomini.” ha affermato il Segretario

Generale del SIAM Paolo Melis.