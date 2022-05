Spilimbergo, Giardini Aperti tra Arte e Fiori il 15 maggio

SPILIMBERGO – In occasione dell’evento Giardini Aperti Friuli Venezia Giulia 2022, il centro storico di Spilimbergo, nel prossimo fine settimana si trasformerà in un grande giardino fiorito intrecciando la bellezza della natura in fiore con l’arte con un programma – Giardini Aperti tra Arte e Fiori – che avrà il suo clou domenica 15 maggio a Palazzo di Sopra, arricchito dall’iniziativa, promossa da Sviluppo e territorio, Mercato Italiano Alimentare lungo le vie del centro storico.

Ad arricchire l’evento – a partire da venerdì 13 maggio fino a domenica – tre giorni di mercato italiano alimentare e una mostra mercato florovivaistica lungo le vie del centro storico, da Torre a Torre, Mosaici in vetrina con la galleria d’arte diffusa nelle vetrine dei negozi del centro e molte visite guidate.

“Dopo il fermo di due anni imposto dalle regole dell’emergenza sanitaria – afferma l’assessora al turismo Anna Bidoli – siamo felici di riprendere l’iniziativa Giardini aperti, realizzata in collaborazione con l’associazione Ascom di Pordenone e mandamento di Spilimbergo, Sviluppo e Territorio, Ecomuseo Lis Aganis e altre associazioni del territorio.

Una manifestazione, potenziata dall’assessorato al turismo rispetto al passato, che si sposa perfettamente con la conformazione urbanistica e architettonica di Spilimbergo, che offre proprio con l’apertura straordinaria dei Giardini di Palazzo di Sopra una vera e propria perla. Fitta di appuntamenti domenica 15 maggio.

Dalle 10 a Palazzo di Sopra, accanto all’esposizione di piante, fiori, bonsai e artigianato, torna “Bambini raccontano i fiori” mostra di elaborati dei bambini degli asili nido e scuole dell’infanzia.

Sempre in mattinata alle 11 Letture fiorite per bambini con i Lettori volontari della Biblioteca civica e la passeggiata Palazzo di sopra si racconta, in compagnia degli Accoglitori di Città.

Alle 11.30 Laboratorio per bambini a cura dell’Associazione Rete al Femminile, Anche questo è arte, e a concludere la mattinata alle 12.00 La natura del bosco, presentazione della mostra d’arte legata alla natura e fiori di Paola Gasparotto.

Nel pomeriggio dalle 15.00 Il percorso delle rose, passeggiata nel Giardino all’Italiana di Palazzo di Sopra, mentre da piazza Garibaldi alle 16 partirà la Visita guidata alla Città e al Giardino di Palazzo di Sopra con una guida turistica.

Alle 17 esibizione del il Coro A.N.A di Spilimbergo e a seguire alle 17.30 ultima visita guidata a Palazzo di sopra.Tutta la giornata sarà allietata dalle note di Accompagnamento musicale dell’Associazione “G. Tomat” e dell’Istituto “G.A. Fano” di Spilimbergo e sarà possibile scoprire la Città anche in carrozza, con partenza da piazza Garibaldi.

La giornata per i visitatori si concluderà alle 18.00 a Palazzo Tadea con il Concerto del gruppo Hermada, Storie di pietre e di confini in tempo di pace.

Una manifestazione quella di Giardini Aperti tra Arte e Fiori, potenziata, dalla tre giornate, con il mercato italiano alimentare e con la mostra – mercato florovivaistica lungo le vie del centro storico che vede la collaborazione anche dei commercianti che per l’occasione terranno aperto nella giornata di domenica.

Foto di Denis Scarpante