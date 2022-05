Numeri da record per la MRC Sport al Rally del Piancavallo

BRUGNERA – La MRC Sport di Brugnera schiererà ben 15 vetture alla 35. edizione del Rally del Piancavallo, in programma domenica 15 maggio. La scuderia dell’Alto Livenza sarà la più numerosa e non poteva essere diversamente visto che il “Pianca” è la gara di casa ed uno degli eventi più attesi dell’anno. Il presidente del club “orange”, Giacomo De Luca, ha chiamato a raccolta tutti i pezzi da novanta della sua scuderia. “E’ stata dura schierare tutti questi equipaggi – è il commento di De Luca – ma la soddisfazione è enorme. La gara sarà di altissimo livello con anche due vetture WRC in gara e tracciati estremamente spettacolari. Ci attende uno splendido fine settimana”.Gli occhi degli addetti ai lavori saranno puntati sull’udinese Filippo Bravi (in gara con il navigatore Enrico Bertoldi a bordo di una Hyndai i20 rally 2), accreditato da molti per la vittoria finale. Ci saranno poi i veterani della gara come il “finnico” Fabrizio Martinis (nella foto) con Valentina Boi su Peugeot 208 e Alessandro Prosdocimo ( con Marsha Zanet su Skoda Fabia), che l’anno scorso vinse la gara nazionale. Anche per Dimitri Tomasso (con Cristina Caldart su Skoda Fabia R5) il “Pianca” possiede un fascino particolare e anche questa volta il pilota di Frisanco correrà per ben figurare. Ai nastri di partenza anche Maurizio Diomedi (con Mauro Turati su Skoda Fabia), forse il più famoso pilota sardo in attività, sbarcato sul “continente” per assaggiare gli asfalti delle nostre montagne. Con lui anche i conterranei Gianluigi Goddi e Giuseppe Pirisinu su Peugeot 106.

Alla gara, che quest’anno sarà valida per la Coppa Italia di zona, ci saranno anche due equipaggi turchi a conferma dell’internazionalità ormai raggiunta dal club di Brugnera: Cucurova – Akçay e Cansen – Ok, rispettivamente su Skoda Fabia R5 e Peugeot 208 Rally4. Gli altri saranno Christian D’Agnolo ed Eneo Giatti su Skoda Fabia R5, Christian Secondin e Raffaele Meneano su Peugeot 208 Rally4, Stefano Reputin e Maicol Miani su Renault Clio W. A7, Manuel Drigo ePaolo Calabretta su Peugeot 106 A6, Alex Paveglio e Genny Moruzzi -Peugeot 106 N2 e Alex Commisso eMichele Cussigh su Peugeot 106 N2.