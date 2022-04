Spilimbergo, prorogata esenzione Cosap fino al 31 dicembre

SPILIMBERGO – L’Amministrazione comunale di Spilimbergo ha approvato, nella seduta del 31 marzo, la proroga, dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2022, dell’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (dehors, tavolini all’aperto ed altri elementi di arredo urbano) per le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande: bar, pizzerie, tavole calde, ristoranti, pasticceria, gelateria, gastronomia e tutti i gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in citta’.

Il decreto Milleproroghe varato dal Governo, stabiliva l’esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale al 31 marzo. L’Amministrazione Sarcinelli ha, invece, disposto l’esenzione, per tutto il 2022, dal pagamento del Canone per le suddette attività commerciali della Città, con l’obiettivo di continuare a promuovere interventi dedicati a supporto del tessuto economico locale, dando continuità all’azione di sostegno e rilancio al settore commerciale, già portata avanti negli scorsi anni.

Il Sindaco della Città del Mosaico Enrico Sarcinelli e l’assessore al commercio Anna Bidoli fanno presente che l’articolo 38 del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria prevede che la Giunta comunale possa definire, eccezionalmente, riduzioni fino ad azzeramento della tariffa stessa.

Pertanto considerate le criticità sofferte dalle attività commerciali della Città, legate alla pandemia, alla crisi economica ed energetica, si è decisa l’esenzione, per tutto il 2022, dal pagamento della COSAP.Altre misure nei limiti delle competenze comunali e degli equilibri di bilancio verranno valutati in seguito dall’Amministrazione mosaicista.