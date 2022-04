Donne Protagoniste: il 9 aprile, Essere sommelier donna in Italia

PORCIA – Il 9 aprile, al Casello di Guardia, alle ore 18.00 incontro con Maria Teresa Gasparet, sommelier, giudice sensoriale e comunicatrice del settore enogastronomico che verrà intervistata da Gabriele Giuga coordinatore regionale FVG della Guida Osterie d’Italia e giornalista che scrive sulle pagine del Messaggero Veneto di spettacoli, cultura ed enogastronomia.

L’incontro rappresenta la novità di questa edizione e inaugura il filone dedicato al tema “Donne e lavoro” arricchendo così le proposte culturali della rassegna.

Essere sommelier donna in Italia: quale modo migliore per concludere l’edizione 2022 di Donne Protagoniste e celebrare ogni giorno la festa della donna, se non raccontando la storia di una delle Donne del vino, le sommelier serie e appassionate che in Italia si stanno facendo largo in un mondo fino a pochi anni fa esclusivamente maschile e capire così quali sfide abbia vinto e quali ancora stia affrontando.

Parliamo infatti di una realtà lavorativa dove la disparità di genere è denunciata dall’associazione Donne del vino perché, nonostante serietà e competenza, solo in poche arrivano ai vertici della carriera, ovvero a gestire le cantine delle grandi strutture.

L’evento viene realizzato anche come finissage della mostra Note a margine con un brindisi offerto dalla Cantina storica dei Principi di Porcia, in collaborazione con Sorsi e Percorsi e vedrà la partecipazione delle artiste Silvia Braida e Adriana Rigonat.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 10 aprile.

Franca Benvenuti