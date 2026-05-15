Antonia Luchin ved. Borsato

di anni 95
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Ne danno il triste annuncio il figlio Loris, la figlia Milka,
il genero Giuseppe, la nuora Sandra, i nipoti Vanessa con Loris,
Duscinka con Matteo, Sara, Stefania con Alex,
la pronipote Asia ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 14 maggio 2026
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I funerali avranno luogo sabato 16 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma
giungerà dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Venerdì 15 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Antonia.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto D”
della Casa di Riposo di San Vito per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it