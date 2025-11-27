0.7 C
Pordenone
venerdì , 28 Novembre 2025
Suns Europe all’Arci Cral “Ciliti” di San Vito al Tagliamento

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Il percorso musicale di Suns Europe – il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, della Fondazione Friuli, dei Comuni di Udine e Codroipo, e la collaborazione di numerosi partner pubblici e privati, locali e internazionali (dall’Istituto Basco Etxepare al Wales Arts International, dal Faroe Music Export all’Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi) – prenderà il via venerdì 28 novembre, alle 20.45, all’Arci Cral “Ciliti” di San Vito al Tagliamento, con il concerto di Maddi, Alffa e Banelli Claudio.

Il festival si aprirà con una serata in cui le sonorità folk e indie si intrecceranno a una raffinata ricerca acustica. Maddi, giovane voce basca capace di fondere melodie tradizionali e scrittura contemporanea, dialogherà con l’energia rock degli Alffa, una delle band più rappresentative della nuova scena in lingua gallese. Accanto a loro, il chitarrista e compositore friulano Banelli Claudio – per l’occasione in trio – arricchirà la performance con sonorità delicate e sperimentazioni che spaziano tra jazz e folk d’autore. Una serata che promette di essere un viaggio attraverso paesaggi sonori che spaziano dalle coste del Mare d’Irlanda alle Alpi Carniche, unendo lingue, storie e sensibilità diverse.

INFO – www.sunseurope.com | Facebook | Instagram | Spotify |

SUNS EUROPE – Suns Europe è il festival europeo delle arti performative in lingua minorizzata (termine che indica le lingue cui viene negata la possibilità di essere utilizzate in maniera normale e paritaria in tutti gli ambiti della vita quotidiana). Nato nel 2009 in Friuli, cuore multilingue dell’Europa, Suns (friulano: suoni) era un concorso musicale per le comunità minoritarie dell’Europa alpino-mediterranea. Il festival si è poi evoluto in Suns Europe, un luogo di incontro e di scambio tra artisti di gruppi linguistici minoritari del continente e un’occasione per tutte le comunità europee di prendere coscienza dei propri diritti linguistici, nonché dell’importanza del pluralismo culturale come patrimonio, diritto e opportunità per tutti, in Friuli e non solo. Il Festival – che mantiene ancora, per la parte musicale, la sua dimensione di concorso internazionale – è organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e di altri soggetti pubblici e privati locali e internazionali. Suns Europe ha il merito di trasformare il Friuli in un crocevia di culture, lingue e artisti, creando contaminazione e confronto, dando spazio a una produzione artistica di assoluto valore.

