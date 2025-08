Tennis, Atp Challenger Cordenons: bene Caniato, Piraino e Taberner

CORDENONS – Giornata intensa nella 22° edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup, dotato di un montepremi di 100mila dollari, dove si stanno completando gli incontri del primo turno.

La pattuglia azzurra perde due “pezzi” che rispondono al nome di Lorenzo Giustino e Stefano Travaglia (numero 8 del seeding friulano). Bene invece la “generazione Z” che avanza al secondo turno con Carlo Alberto Caniato e Gabriele Piraino.

In ordine di tempo Lorenzo Giustino (n.298 Atp) cede nell’intensa battaglia da fondo campo contro il qualificato spagnolo Max Alcala Gurri 62 46 64, al termine di un incontro durato oltre 2 ore 30 minuti, nel quale il tennista napoletano ha mostrato di non attraversare un grande momento di forma.

Sul campo centrale Stefano Travaglia parte come un diesel al cospetto dell’ucraino Oleg Prihodko (n.315 Atp) perdendo il primo set con il punteggio di 63. Nel secondo parziale il marchigiano trova la chiave per far girare l’incontro e in un amen firma il 61, complice anche un calo dell’ucraino. Proprio quando l’inerzia sembrerebbe essere di Travaglia, Prihodko scappa sul 41. Il medical time out sembrerebbe dare nuove energie all’italiano che aggancia la parità a 4. Nel dodicesimo gioco con Travaglia sotto 65 la svolta definitiva, l’azzurro apparso nervoso in quel frangente, incappa in tre errori gratuiti e cede 75.

In apertura di programma vittoria convincente per il 19enne Carlo Alberto Caniato (n.629 Atp) seguito da coach Alberto Casadei, che supera 64 61 senza troppi patemi il ceco Andrew Paulson nella sfida sul campo SerenaManiva.

Bene anche il palermitano Gabriele Piraino (n.411 Atp) che reduce dalla vittoria nell’Itf di Metzlar in Germania non dà scampo all’olandese Jelle Sels che esce sconfitto 64 62.

Sul campo 13 l’argentino Santiago Rodriguez Taverna (numero 5 del seeding friulano) conferma i favori del pronostico e supera con il punteggio di 76 63 lo spagnolo Izquierdo, soffrendo soltanto nel primo set. Non tradisce le attese l’ungherese Zsombor Piros (testa di serie numero 3) teorico terzo favorito del torneo che nonostante un problema fisico a metà del secondo set, si è imposto con un doppio 7-5 sul ceco Zdenek Kolar. Nel derby sudamericano tra qualificati l’argentino Nicolas Kicker si è imposto 63 64 sul boliviano Juan Carlos Prado Angelo.

Debutto convincente per l’austriaco Lukas Neumayer (n.172 Atp) finalista due anni fa nell’edizione del torneo vinta da Matteo Gigante, che dopo un inizio complicato con il qualificato argentino Mariano Kestelboim si impone con un perentorio doppio 63.

Fin troppo facile invece la vittoria del monegasco Valentin Vacherot sul lucky loser olandese Michiel De Kroom regolato con un doppio 62.

Sul campo 13 autentica battaglia tennistica tra il peruviano Gonzalo Bueno e l’olandese Ryan Nijboer, durata oltre 3 ore, e conclusa da vincitore 76 46 75 dal sudamericano che omenica scorsa aveva griffato l’albo d’oro del Challenger 75 di Liberec in Repubblica Ceca.

Nel match serale Carlos Taberner (n.84 del ranking ATP e testa di serie numero 1 del torneo) ha sconfitto il 20enne Federico Bondioli con il punteggio di 63 61. Un risultato fin troppo severo per l’italiano, che soprattutto per buona parte del primo set ha giocato alla pari con il più esperto giocatore spagnolo reduce dalla finale nell’Atp 250 di Umago.

Mercoledì 6 agosto si disputeranno quattro incontri del secondo turno che vedranno come match clou il serale non prima delle 19 sul campo SerenaManiva tra il serbo Dusan Lajovic secondo favorito del torneo e il 19enne Carlo Alberto Caniato entrato in tabellone grazie a una wild card.

RISULTATI PRIMO TURNO SINGOLARE:

[WC] Carlo Alberto Caniato (ITA) b. Andrew Paulson (CZE) 64 61

[3] Zsombor Piros (HUN) b. [Q] Zdenek Kolar (CZE) 75 75

[4] Lukas Neumayer (AUT) b. [Q] Mariano Kestelboim (ARG) 63 63

[Alt] Oleg Prihodko (UKR) b. [8] Stefano Travaglia (ITA) 63 16 75

[1] [WC] Carlos Taberner (ESP) vs [NG] Federico Bondioli (ITA) 63 61

Carlos Sanchez Jover (ESP) b. [LL] Michael Vrbensky (CZE) 64 75

[Q] Nicolas Kicker (ARG) b. [Q] Juan Carlos Prado Angelo (BOL) 63 64

[Q] Max Alcala Gurri (ESP) b. Lorenzo Giustino (ITA) 62 46 64

[WC] Gabriele Piraino (ITA) b. Jelle Sels (NED) 64 62

[5] Santiago Rodriguez Taverna (ARG) b. Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP) 76 (4) 63

Valentin Vacherot (MON) b. [LL] Michiel De Krom (NED) 62 62

[7] Jay Clarke (GBR) b. Juan Bautista Torres (ARG) 63 61

Gonzalo Bueno (PER) b. [Q] Ryan Nijboer (NED) 76 (4) 46 75