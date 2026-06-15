Torna il grande Padel all’Eurosporting Cordenons

CORDENONS – I grandi eventi estivi internazionali di sport sono nuovamente pronti per fare capolino alle latitudini dell’Eurosporting Cordenons, che anche quest’anno ospiterà tre imperdibili appuntamenti per quanto

riguarda padel e tennis.

Ad aprire le danze sarà la 6° edizione del torneo Fip Bronze di padel, appuntamento inserito nel circuito interazionale “Cupra Fip Tour 2026”, in programma da giovedì 18 a domenica 21 giugno con un montepremi di 10.000 euro. A seguire come già annunciato negli scorsi mesi, la grande novità dei

prestigiosi tornei internazionali di tennis anticipati circa a metà luglio: con l’Atp Challenger 75, giunto alla 23esima edizione in programma dal 12 al 19 e a seguire dal 19 al 25, l’11esima edizione dell’IF femminile

W75.

Andando con ordine saranno quasi 70 coppie suddivise nei due tabelloni maschile e femminile ad animare per quattro giorni il Fip Bronze di Padel, a colpi di bandeja, globo e vibora, tanto per citare alcuni dei colpi più spettacolari del gioco nato oramai nel lontano 1969 ad Acapulco in Messico.

Il torneo vedrà il suo inizio con le qualificazioni in programma giovedì 18, il clou dell’evento si consumerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 con gli incontri del tabellone principale che eleggeranno due nuove coppie al maschile e al femminile da iscrivere nell’albo d’oro della manifestazione, con le finali dei due

tabelloni in programma domenica 21 giugno al pomeriggio.

Sono 31 le coppie iscritte nel torneo maschile e 21 quelle nella competizione femminile del Fip Bronze. Nel tabellone maschile da seguire con particolare interesse il binomio spagnolo formato da Antonio

Fernandez/Adrian Marques che occupano le prime 100 posizioni (rispettivamente 67 e 95) del ranking stilato da International Padel Federation. In particolare, Antonio Fernandez nel recente passato è anche stato top 30. Non di minore prestigio la seconda coppia favorita del torneo che vede il cileno Javier Valdes con il francese Thomas Leygue. Valdes nel 2022 vinse la seconda edizione della manifestazione in coppia con lo spagnolo José David Sánchez.

Immancabile come in ogni torneo di padel che si rispetti un binomio argentino: che in questa circostanza risponde al nome di Francisco Maier/Luciano Puppo, accreditati della testa di serie numero 3. In attesa delle qualificazioni saranno 10 le coppie tutte italiane in gara, particolare

attenzione la meritano Matteo Franceschetti e Daniele Cattaneo, con quest’ultimo che dall’altro dei suoi 36 anni può considerarsi un veterano del circuito internazionale.

Rivolgendo lo sguardo al tabellone femminile spiccano le teste di serie numero 1 Julia Polo Bautista/Marina Lobo, provenienti dalla Spagna, che occupano posizioni di classifica a ridosso della top 50. Da annoverare

tra le favorite alla vittoria finale anche il binomio britannico-iberico formato da Catherine Rose/Alba Vazquez Garcia, numero 2 del seeding friulano. Occhi puntati anche su Matilde Minelli e Camilla Livioni due

giovani azzurre classe 2009, che da teste di serie numero 4, promettono di dare del filo da torcere alle coppie più blasonate del torneo.

Curiosità anche per Camilla Ronchini che dopo avere giocato il torneo in varie edizioni in coppia con la pordenonese Letizia Dell’Agnese, ritroverà i campi dell’Eurosporting Cordenons con Francesca Scrinzi. Senza considerare nuovi arrivi dal tabellone cadetto, saranno 4 i binomi in

“rosa” che rappresenteranno l’Italia in questa edizione.