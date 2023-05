PORCIA – Tornano i Concerti Aperitivo in Villa a Porcia!

Domenica 4 Giugno 2023 alle ore 11.00 nella Loggia “Ex Stalla” di Villa Correr Dolfin si terrà il primo dei Concerti Aperitivo organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli e la cantina Principi di Porcia.

Protagonista del concerto è il Quartetto d’Archi Rêverie del Conservatorio “G.Tartini” di Trieste composto da Uendi Reka e Florjan Suppani violini, Lucy Passante Spaccapietra viola e Alice Romano violoncello. Musiche di L. van Beethoven, B. Smetana.

A questo concerto seguiranno altri due appuntamenti nelle domeniche 11 e 18 giugno, alle ore 11.00 sempre a Villa Correr Dolfin. Protagonisti rispettivamente il chitarrista Marco Surace, con un concerto dal titolo “Diatopie Contemporanee, la chitarra del presente come luogo di incontro tra le culture”, in collaborazione con l’Associazione TriesteClassica e l’Ensemble di clarinetti ClariCoro, diretto dal m° Lino Urdan.

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito.

Il Quartetto Rêverie si forma nell’autunno del 2021 nella classe del M°Paccagnella al Conservatorio «G.Tartini» di Trieste, dove prosegue attualmente sotto la guida del M° Alberto Frantihin e unisce giovani musicisti di diversi percorsi e nazionalità, legati dalla passione per il repertorio quartettistico e il desiderio di far musica insieme. Hanno frequentato Masterclass tenute dai Maestri Simone Gramaglia, Sergio Lamberto e Helfried Fister.

Debutta il 20 febbraio 2022 presso il Circolo Culturale Sloveno di Barcola e successivamente sono invitati ad esibirsi in diverse sale ed eventi della regione come la conferenza “Lavorare oltre confine”, in collaborazione con l’Università degli studi di Trieste, la rassegna “Concerti a Palazzo 2022” a Sacile, l’apertura delle “Serate musicali a Villa Codelli 2022″ a Mossa e inseriti nel contesto dell’”Atlante musicale d’Europa” organizzato dalla Camerata Strumentale Italiana, con il concerto intitolato “Luci del Nord”.

Uendi Reka, di Tirana, comincia lo studio del violino a 5 anni sotto la guida della prof.ssa L.Zagorçani, e prosegue con la prof.ssa A.Zoto e il prof. B.Sykja. Consegue il diploma nel 2021 con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Trieste nella classe della prof.ssa S.Nava, dov’è attualmente iscritta al Biennio Superiore di II livello. Partecipa a diverse importanti Masterclass di perfezionamento e vince numerosi concorsi come solista e con gruppi di musica da camera. Collabora con diverse orchestre della regione.

Florjan Suppani inizia gli studi con il prof. A.Sešek a Ljubljana e si perfeziona con il prof. V.Meljnikov e il prof. H.Fister presso la Glasbena Matica di Trieste. Conclude nel 2022 gli studi triennali presso il Conservatorio «G.Tartini» di Trieste nella classe della prof.ssa D.Mustea dove prosegue nel corso biennale specialistico. Collabora con diverse orchestre e cori con i quali ha vinto numerosi concorsi. Oltre al violino, si dedica anche al pianoforte e alla composizione.

Lucy Passante Spaccapietra intraprende lo studio del violino tramite il metodo Suzuki con la prof.ssa C.Verità. Nel 2018 consegue il Diploma Accademico di primo livello in viola al Conservatorio «G.Tartini» di Trieste con il M° A.Amendola, nel 2022 il Diploma Accademico di secondo livello in musica da camera con il massimo dei voti e sempre al Conservatorio «G.Tartini» è iscritta al biennio superiore di viola. Partecipa a numerose Masterclass e collabora con la Camerata Strumentale Italiana e l’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia.

Alice Romano inizia gli studi di violoncello nella classe del M° Serafin al conservatorio «G.Tartini» di Trieste. Nel 2022 consegue il diploma specialistico di secondo livello con il massimo dei voti sotto la guida del M° Magris e sta concludendo la specializzazione in musica da camera.