MANIAGO – Un tuffo nella memoria contadina. Un’immersione in un mondo rurale che profumava di saperi tramandati di generazione in generazione, di sapori legati alle stagioni, di sostenibilità nella produzione del cibo. Domenica 16 novembre 2025, all’agriturismo Al Luogo del Giulio, a Maniago, è in programma l’evento “Una domenica con DiCa’. Il maiale di ca da l’aghe”, promosso dalla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali con il Comune di Castelnovo del Friuli e il patrocinio di Io sono Friuli Venezia Giulia.

Nel mondo rurale del Friuli Venezia Giulia la stagione autunno-invernale era infatti caratterizzata dalla macellazione del maiale per la sua trasformazione in salumi, e altri derivati, che avrebbero garantito alle famiglie la disponibilità di cibo per un lungo periodo dell’anno. Il progetto DiCa’, nato per valorizzare l’agroalimentare locale e l’unione tra piccoli produttori del territorio, con questo evento (il terzo dopo quelli di agosto e di settembre dedicati rispettivamente a formaggi e mieli e a frutta, ortaggi e cereali) intende proprio far conoscere un patrimonio culturale ed enogastronomico da preservare.

Il programma prende il via alle 10 con il convegno Il purcit in Friûl: storie di un onnivoro domestico, a cura del prof. Enos Costantini, profondo conoscitore della storia del mondo rurale del Friuli Venezia Giulia. Il suo racconto sarà arricchito da testimonianze e aneddoti di produttori e norcini locali. Alle 11, spazio alla pratica con Salât e purcitârs, una dimostrazione dal vivo di norcineria tradizionale friulana curata da Marco e Mario Sartor, dell’azienda agricola Lì Dali Violis, custodi di antiche pratiche artigianali insieme agli altri produttori di progetto. Seguirà alle 12 la degustazione Salumi e vini d’autore guidata dall’esperto assaggiatore Stelio Smotlak. In assaggio i salumi d’eccellenza dell’ospitante Al Luogo del Giulio e delle aziende agricole Lì Dali Violis di Cavasso Nuovo, Bertin Doriana e Fabrizia di Travesio, Tonelli Fabrizio di Castelnovo del Friuli, accompagnati dai vini Ronco Margherita di Pinzano al Tagliamento. A conclusione dell’evento, alle 13, ci sarà un brindisi conviviale in compagnia dei produttori Dica’ e, immancabile, l’assaggio di musèt e brovade, piatto simbolo della cucina friulana.

Durante la mattinata saranno attivi laboratori creativi a tema, dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni, che renderanno la giornata speciale anche per i piccoli.

Un evento assolutamente da non perdere: il racconto vivo di un territorio che sa ancora emozionare attraverso le sue tradizioni.

La partecipazione all’evento è gratuita e limitata ai posti disponibili, previa iscrizione al link https://dica_purcitdicadalaghe.eventbrite.com

Chi desidera solo partecipare all’incontro con Enos Costantini può prenotarsi esclusivamente su [email protected]