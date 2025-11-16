Wheelchair tennis, Silviu Culea trionfa a Cordenons

CORDENONS – E’ Silviu Culea il vincitore della 4° edizione del torneo wheelchair tennis Fit Lab 3.11 by Umana, che si è disputato sui campi indoor in terra battuta dell’Eurosporting Cordenons, dotato di un montepremi complessivo di 2mila euro.

Il 52enne bresciano di origini rumene in finale ha sconfitto in 3 set (36 75 64) il 47enne toscano Lorenzo Degl’Innocenti, al termine di un incontro durato circa 2 ore e 15 minuti, vissuto sul filo dell’equilibrio nel quale i due contendenti hanno veramente consumato ogni stilla di energia per aggiudicarsi il titolo in terra friulana, in un terzo e decisivo set che avrebbe potuto premiare l’uno o altro dei due protagonisti in campo al primo confronto diretto in competizioni ufficiali.

Culea, che ha trionfato anche nel tabellone di doppio insieme a Rocco Brando, in semifinale aveva sconfitto con un perentorio doppio 61 Roberto Sodero in una sfida senza storia, mentre Degl’Innocenti 47enne toscano, si era imposto in rimonta su Rocco Brando con il punteggio di 46 64 62, al termine di un incontro a tratti intenso e caratterizzato da lunghi scambi tra i due contendenti.

Il giocatore lombardo, allenato a Brescia dall’ex top 200 Atp Alberto Paris, ha dimostrato sul campo quanto di buono mostrato nella sua lunga carriera vissuta nei vari tornei di tennis in carrozzina di tutta Italia e non solo. Un talento quello di Culea che negli anni lo ha portato ad essere campione italiano nel singolare e nel doppio (titoli conquistati ad Alessandria nel 2020) ed entrare nella top 40 del ranking Itf wheelchair.

“E’ stata finale decisamente impegnativa fisicamente ma anche a livello mentale – ha commentato il vincitore a fine incontro – ho vinto in rimonta come spesso mi accade. E’ la prima volta che venivo qui a Cordenons e devo ammettere che mi sono trovato benissimo grazie a Serena Raffin e a tutto il suo staff. I campi così come il circolo erano perfetti e non è una cosa per niente scontata in questi tornei. Tra 3 settimane disputerò i campionati italiani assoluti di tennis in carrozzina a Sassuolo – conclude Culea – mi auguro di poter disputare un ottimo torneo anche in quella circostanza”.

Nel tabellone di consolazione il 33enne bergamasco Paolo Cancelli conferma il proprio feeling con i campi dell’Eurosporting Cordenons e dopo avere conquistato la finale del tabellone principale nella scorsa edizione del torneo, si aggiudica la “finalina” con il punteggio di 62 63 sul pugliese Andrea Erario, portacolori del circolo tennis Novoli.

Per quanto riguarda il doppio a spuntarla è stato il binomio Rocco Brando/Silviu Culea che si è imposto con un doppio 6-3 sulla coppia Lorenzo Degl’Innocenti/Diego Amadori.

Un evento che non ha vissuto soltanto della parte agonistica ma che ha visto coinvolte le scuole secondarie superiori di Pordenone presenti in due giornate (giovedì 13 novembre e sabato 15 novembre) all’Eurosporting Cordenons per incontrare i protagonisti del torneo che si sono resi disponibili a far provare ai ragazzi cosa significhi giocare a tennis su una carrozzina, sotto gli occhi del maestro Claudio Bortoletto promotore dell’iniziativa.

La 4° edizione del torneo wheelchair “Città di Cordenons” segna di fatto l’epilogo dei grandi eventi nazionali e internazionali promossi da Eurosporting nel corso di quest’anno, in attesa di un 2026 che si annuncia come sempre ricco e scoppiettante di nuovi imperdibili appuntamenti alle latitudini di viale del Benessere. Stay tuned!!!.

FINALE TABELLONE SINGOLARE:

SILVIU CULEA – LORENZO DEGL’INNOCENTI 36 75 64

SEMIFINALI TABELLONE SINGOLARE:

SILVIU CULEA b. ROBERTO SODERO 61 61

LORENZO DEGL’INNOCENTI b. ROCCO BRANDO 46 64 62

FINALE TABELLONE SINGOLARE CONSOLAZIONE:

PAOLO CANCELLI b. ANDREA ERARIO 62 63

FINALE TABELLONE DOPPIO:

ROCCO BRANDO/SILVIU CULEA b. LORENZO DEGL’INNOCENTI/DIEGO AMADORI 63 63